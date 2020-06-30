13 человек погибли в Тегеране от взрыва газа и пожара

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30.06.2020, 23:25, Новости дня

Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в северной части столицы Ирана.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировало иранское информагентство Fars, ссылаясь на заявление главы тегеранской скорой помощи Пеймана Сабериана.

По его словам, в результате ЧП ранены шесть человек.

В свою очередь заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности Хамидреза Гударзи рассказал журналистам, что в клинике на севере Тегерана взорвались баллоны с газом, располагавшиеся в цокольном этаже здания. Взрыв вызвал пожар, который быстро охватил все этажи медицинского центра.

 



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