 

СБУ предотвратила контрабандный ввоз в Украину сигарет на более чем 10 млн грн

30.06.2020, 23:19, Новости дня

Служба безопасности Украины пресекла попытку нелегальной переправки из-за границы в Одессу более полумиллиона единиц табачных изделий. Злоумышленники пытались ввезти сигареты под видом импорта 15-ти тонн зарубежных тканей, об этом сообщили в пресс-службе СБУ 30 июня.

По версии следствия, контейнер с партией контрабанды прибыл в Одесский торговый морской  порт из одной из стран Восточной Азии на адрес местного предприятия-импортера.

“При осмотре груза правоохранители обнаружили более 500 тыс. пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора. Согласно таможенной декларации и сопроводительным документам, контейнер должен был быть загружен импортными тканями. По предварительным оценкам, стоимость изъятой контрабанды составляет более 10 млн грн”, – сообщили в СБУ.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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