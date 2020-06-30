 

В МИД Украины ждут официальной реакции Франции на визит французских евродепутатов в аннексированный Крым

30.06.2020, 23:19, Новости дня

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обсудила с послом Франции нелегальный визит депутатов Европарламента в оккупированный Крым. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Джапарова заявила о недопустимости связей граждан Франции с представителями РФ на территории оккупированного Крыма.

“Обратилась к послу Франции с просьбой официально отреагировать на визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым”, – заявила замминистра МВД.

Зустріч із Послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном. Звернулась із проханням офіційної реакції щодо запланованого…

Posted by Emine Dzheppar on Teisipäev, 30. juuni 2020

Как сообщает пресс-служба ведомства, посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что позиция официального Парижа относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины не изменилась.

Он заявил, что передаст в МИД Франции обращение украинских дипломатов.

Накануне сообщалось, что делегация французских депутатов Европарламента планирует посетить оккупированный Россией Крым с трехдневным визитом. Глава так называемого комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что члены делегации планируют в качестве экспертов посетить избирательные участки в Ялте и Симферополе и оценить голосование по поправкам в конституцию Российской Федерации.

25 июня в РФ началось голосование по поправкам к конституции, которые инициировал президент РФ Владимир Путин. Онлайн-голосование проводится с 10.00 25 июня до 20.00 30 июня.

Голосование проходит и в оккупированном Россией Крыму. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что такие действия РФ будут иметь для нее политические и правовые последствия.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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