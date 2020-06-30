На юго-востоке Москвы загорелся склад

30.06.2020, 22:45, Новости дня

Склад загорелся на юго-востоке Москвы, сообщил источник в экстренных службах.

«По адресу: Южнопортовая улица, 9 произошел пожар в металлическом здании склада. Из здания валит черный дым, наблюдается открытое горение», – приводит слова источника ТАСС.

В экстренных службах уточнили, что площадь возгорания составляет 800 кв. м.

По данным источника, к складу [примыкает] газовая котельная, огонь интенсивно распространяется. Пожар тушат по повышенному – второму – номеру сложности. В результате пожара в пристройке произошло обрушение. На территории склада, где хранятся автозапчасти, наблюдается плотное задымление.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар произошел в складском металлическом одноэтажном помещении. Пожарные приступили к тушению. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в начале марта в Новой Москве произошел пожар на складах с радиоэлектроникой. Площадь возгорания достигала 60 тыс. кв. метров.