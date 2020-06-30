Мнение: Чукча умный. Путин еще умнее

30.06.2020, 22:40, Разное



Голосование на Чукотке

Конечно, вся эта история с поправками в Конституцию – один сплошной анекдот. Причем сам Путин – вот уж робкий человек со страстью к перестраховке! – повел себя в ней в точности как тот самый “чукча умный” из анекдота. Ну, вы помните: чукча едет в троллейбусе, подходит к кондуктору и покупает у него билет. Немного погодя – снова подходит и покупает второй. Кондуктор, удивляясь, спрашивает:

– Чукча, зачем второй покупаешь?

– Чукча умный, аднака! Вдруг я первый потеряю? А так – у меня вот, второй есть!

Кондуктор, желая поддеть:

– Ну а если и второй потеряешь?

– Чукча умный, аднака! У меня тут (лезет во внутренний карман куртки) проездной есть!

Путин исполнил тот же самый фортель. Итак, ему нужно собственное “обнуление”, то есть обход конституционного запрета баллотироваться в 2024 году. Троллейбус поехал.

ПЕРВЫЙ БИЛЕТ. Затеять внезапное “голосование по поправкам”, имея полное господство в информационном пространстве, не постесняться объявить, что “запрещена агитация против”, запустить на самую полную мощность машину пропаганды, агитирующую “за”, кинуть огромные средства из бюджета всех уровней на прямой подкуп избирателей, наконец, растянуть “голосование” аж на неделю и обрамить его аж двумя непонятно с какой стати введенными выходными посреди недели. СДЕЛАНО!

ВТОРОЙ БИЛЕТ. Есть опасение, что всего вышеперечисленного окажется недостаточным – народ может оказаться неблагодарною скотиною и все равно проголосовать против. Тогда, чтобы этого не случилось – свести к почти полному нулю возможность кого бы то ни было контролировать волеизъявление и подсчет голосов: обеспечить все возможности для вброса бюллетеней (выездное голосование), для фальсификаций на аппаратном уровне (электронное голосование), ограничить наблюдателей (только от “общественных палат”) и т.д. В итоге результат подсчета становится фактически независимым от реального волеизъявления.

Но что, аднака, если каким-то фантастическим образом и этот барьер окажется преодоленным? И вот на этот случай у умного Путина есть

ПРОЕЗДНОЙ. Закон о поправках (на основании коего все бесчисленные “поправки в Конституцию” принимаются как бы одним пакетом) написать таким образом, чтобы Самая Главная Поправка – про обнуление – шла… отдельно. И чтобы именно она вступала в силу не по результатам “всенародного голосования”, а – немедленно. Проще говоря, поправка Терешковой про обнуление сроков конкретного Путина вступила в силу уже тогда, в марте – и результаты “голосования” никак на это повлиять не могут.

У чукчи-Путина – проездной! Отстаньте, пративные.