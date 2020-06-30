 

Звезда сериала “Воронины” Дужников сделал трогательное фото с семьей: Всегда грустно уезжать

30.06.2020, 22:37, Разное

Рассказывать о личной жизни 47-летний Дужников не любит. В
личном микроблоге артист предпочитает отчитываться о рабочих моментах, а также
демонстрирует совместные фото с коллегами.

Впрочем, накануне Станислав Дужников сделал исключение.
Артист выложил снимок, на котором запечатлен с родственниками. В кадре звезда
сериала “Воронины” позирует на фоне деревенского дома. Рядом с актером стоит
сестра Карина, племянник Борис и соседка Татьяна. Отметим, что на природе артист
сильно загорел. Видимо, знаменитость много времени провела на воздухе.

Отметим, два года назад Дужников решил восстановить дом
бабушки в селе Старое Шайгово в Республике Мордовия. Именно там прошло
детство знаменитости и состоялся актерский дебют. Впервые Станислав
вышел на сцену в постановке “Золушка”. Будущая звезда играла мачеху.

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Публикация от Станислав Дужников (@stas_duzhnikov) 29 Июн 2020 в 8:52 PDT

“Всегда радостно приезжать домой. И всегда грустно
уезжать”, – призналась звезда сериала “Воронины”. В комментариях поклонники
поддержали мысль артиста. “Стас, как я Вас понимаю 😣
Дорога домой короче той, которая ведет из дома 😭 (здесь и далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)”, “Главное, что есть куда, и
конечно, к кому, приезжать. 🌹🌹🌹”, – рассуждали пользователи
Сети.



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