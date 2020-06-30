Звезда сериала “Воронины” Дужников сделал трогательное фото с семьей: Всегда грустно уезжать

30.06.2020, 22:37, Разное

Рассказывать о личной жизни 47-летний Дужников не любит. В

личном микроблоге артист предпочитает отчитываться о рабочих моментах, а также

демонстрирует совместные фото с коллегами.

Впрочем, накануне Станислав Дужников сделал исключение.

Артист выложил снимок, на котором запечатлен с родственниками. В кадре звезда

сериала “Воронины” позирует на фоне деревенского дома. Рядом с актером стоит

сестра Карина, племянник Борис и соседка Татьяна. Отметим, что на природе артист

сильно загорел. Видимо, знаменитость много времени провела на воздухе.

Отметим, два года назад Дужников решил восстановить дом

бабушки в селе Старое Шайгово в Республике Мордовия. Именно там прошло

детство знаменитости и состоялся актерский дебют. Впервые Станислав

вышел на сцену в постановке “Золушка”. Будущая звезда играла мачеху.

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Публикация от Станислав Дужников (@stas_duzhnikov) 29 Июн 2020 в 8:52 PDT

“Всегда радостно приезжать домой. И всегда грустно

уезжать”, – призналась звезда сериала “Воронины”. В комментариях поклонники

поддержали мысль артиста. “Стас, как я Вас понимаю 😣

Дорога домой короче той, которая ведет из дома 😭 (здесь и далее

орфография

и

пунктуация

авторов

сохранены.

– Прим.

ред.)”, “Главное, что есть куда, и

конечно, к кому, приезжать. 🌹🌹🌹”, – рассуждали пользователи

Сети.