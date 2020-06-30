 

В Черновцах ущерб от наводнения оценили примерно в 21 млн грн

30.06.2020, 22:25, Новости дня

Сумму убытков, которые нанесло наводнение Черновцам, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям оценила в  20 млн 835 тыс. грн, об этом сообщила пресс-служба Черновицкого городского совета 30 июня.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук обратился к председателю Черновицкой областной государственной администрации Сергею Осачуку с просьбой ходатайствовать перед Кабинетом Министров Украины о выделении субвенции городскому бюджету для ликвидации последствий стихии, отметили в горсовете.

В результате поднятия уровня воды в реках Прут и Потит в Черновцах были подтоплены домохозяйства, территория Калиновского рынка, автомобильные дороги.

По информации пресс-службы, в городе частично повреждены водопропускные, ливневые и канализационные сети. Значительный ущерб понесла водопроводная насосная станция, повреждены очистные сооружения КП “Черновцыводоканал”.

Сильные осадки 22–24 июня вызвали наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. В результате стихии погибло три человека.

По состоянию на 30 июня в четырех областях Украины подтопленными остаются 147 домов, разрушено более 150 км дорог.

После сильных осадков 22–24 июня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация уже стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывает.

Также остается подтопленным один объект социальной и бытовой сферы (было 18). 

До сих пор не удалось восстановить более 730 км дорог и 303 моста, которые были повреждены или разрушены в результате наводнения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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