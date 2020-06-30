 

СБУ разоблачила пограничников, которые продавали информацию из закрытой базы данных

30.06.2020, 22:25, Новости дня

Служба безопастности Украины разоблачила в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников, которые продавали информацию из закрытой базы данных Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, сроке их пребывания в стране и наличии запретов на въезд или выезд. Свои услуги злоумышленники предлагали через специализированные интернет-сервисы. Оплату от заказчиков они получали на банковские карты”, – сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что клиентами фигурантов были, в частности, участники криминальных группировок.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом) Уголовного кодекса Украины. 

11 мая сообщалось о создании Telegram-бота UA Baza, который предоставлял личные данные украинцев, такие как данные паспорта, водительского удостоверения, номер телефона. 12 мая Нацполиция начала расследование по факту создания базы данных. 

Государственное бюро расследований заявило 13 мая, что к утечке данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины и Государственной миграционной службы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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