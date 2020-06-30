Омским избирателям на участках выдавали меченые лотерейные билеты с дешевыми призами

30.06.2020, 22:25, Разное

Омские избиратели пожаловались, что на избирательных участках после голосования по поправкам в Конституцию им выдавали лотерейные билеты с пометками маркером. Об этом сообщает издание «Коммерческие вести».

Омичи заметили, что все, кто получал купон с подобной отметкой, выиграли дешевые призы: инструменты, скидки в магазины, сертификаты на покупки в аптеке, недорогую бытовую технику. Корреспондент издания также выяснил, что некоторые элементы QR-кода кто-то обвел черным маркером в левом верхнем углу.

Организаторы акции «Мой регион» объяснили такое совпадение ошибкой в типографии, работники которой якобы случайно напечатали на купонах категорию приза. Ее и пришлось закрасить с помощью подручных средств. «Переделка стоит денег, а лишних денег во время кризиса у нас нет. И тогда 120 человек в ночь уселись вручную исправлять этот казус — закрашивать маркерами штрих-коды. […] Злого умысла тут нет», — объяснил изданию президент союза организаций торговли Омской области Борис Сватков.

Крупные призы в лотерее «Мой регион» тоже можно было выиграть. Несколько дней назад организаторы акции рассказали о пенсионерке — жительнице села Лузино, — которая стала обладательницей квартиры в городе. Правда, позже оказалось, что 59-летняя Анна Ганева работает председателем участковой избирательной комиссии. Выигрыш она объяснила счастливой случайностью. Похожая история произошла и в Севастополе, где после участия в голосовании по поправкам к Конституции чиновница выиграла автомобиль.

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