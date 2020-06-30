 

Как войти в рабочий режим после самоизоляции

30.06.2020, 22:23, Разное

В первую очередь нужно понимать,
что выход из карантина – это небыстрый процесс. Для того, чтобы перейти из
“жидкой”, домашней формы в твердое офисное “вещество” нужна хотя бы неделя “реабилитации”,
которую стоит разделить на несколько этапов.

  • Мир
    после пандемии – это уже другой мир. Тот, про который мы все говорили и
    которого так ждали, чтобы осуществить, наконец, все задуманное в четырех стенах.
    Не спешите бросаться в его объятья, остановитесь на пороге, осмотритесь вокруг.
    Все ли ваши желания соответствуют возможностям? Действительно ли способы
    достижения целей актуальны и сейчас, возможно, появилось что-то более эффективное.
    А, может быть, вы продолжает стоить планы “по инерции” и в действительности хотите
    изменить вектор движения. Одним словом, прислушайтесь к себе.
  • Пока
    мы работали из дома, постоянно смешивали работу с личным пространством. Сперва
    это было непривычно, но человек существо на удивление адаптивное. Стоило нам
    привыкнуть к такому положению вещей, как нас снова попросили выйти в офис.
    Поэтому сейчас важно снова разграничить эти две сферы. Не тащите работу в дом,
    оставьте ее за порогом. Вспомните, как здорово проводить вечера с домашними без
    отрыва на звонки и письма, на которые вы не успели ответить в течение дня.

  • Много
    было споров про учебу и освоение новых профессий на карантине. Бизнес-коучи
    манили курсами, онлайн-школы – лояльными ценами, но в реальности пытаться
    выучить что-то в изоляции – это все равно что учиться в застрявшем лифте,
    который к тому же не известно, когда починят.
    Так что, если у вас не получить освоить новые умения – это нормально. Постепенно приступайте к работе без угрызений
    профессиональной совести.
  • Каждый
    день составляйте план дня, это поможет не забывать про важные дела и
    организовать себя после эпохи хаоса. Обратите внимание на питание – ешьте
    больше белка (рыбы и мяса) и клетчатки (овощей и фруктов). Не налегайте на
    быстрое углеводы– они вызывают сонливость и тормозят умственные процессы. По
    возможности устраивайте себе прогулку на свежем воздухе перед сном.

Помните
о том, что опасность заражения никуда не делась. Ежедневно в России по-прежнему
заболевают около 7 тысяч человек! Это значит, что в социальную жизнь также
стоит входить осторожно. Интересно, что сейчас общество во второй раз проходит
стадию отрицания проблемы: вируса больше нет, пляжи и парки полны людей. И зря,
потому что мест скопления большого количества людей стоит избегать до сентября.



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