Как войти в рабочий режим после самоизоляции

30.06.2020, 22:23, Разное

В первую очередь нужно понимать,

что выход из карантина – это небыстрый процесс. Для того, чтобы перейти из

“жидкой”, домашней формы в твердое офисное “вещество” нужна хотя бы неделя “реабилитации”,

которую стоит разделить на несколько этапов.

Мир

после пандемии – это уже другой мир. Тот, про который мы все говорили и

которого так ждали, чтобы осуществить, наконец, все задуманное в четырех стенах.

Не спешите бросаться в его объятья, остановитесь на пороге, осмотритесь вокруг.

Все ли ваши желания соответствуют возможностям? Действительно ли способы

достижения целей актуальны и сейчас, возможно, появилось что-то более эффективное.

А, может быть, вы продолжает стоить планы “по инерции” и в действительности хотите

изменить вектор движения. Одним словом, прислушайтесь к себе.

после пандемии – это уже другой мир. Тот, про который мы все говорили и которого так ждали, чтобы осуществить, наконец, все задуманное в четырех стенах. Не спешите бросаться в его объятья, остановитесь на пороге, осмотритесь вокруг. Все ли ваши желания соответствуют возможностям? Действительно ли способы достижения целей актуальны и сейчас, возможно, появилось что-то более эффективное. А, может быть, вы продолжает стоить планы “по инерции” и в действительности хотите изменить вектор движения. Одним словом, прислушайтесь к себе. Пока

мы работали из дома, постоянно смешивали работу с личным пространством. Сперва

это было непривычно, но человек существо на удивление адаптивное. Стоило нам

привыкнуть к такому положению вещей, как нас снова попросили выйти в офис.

Поэтому сейчас важно снова разграничить эти две сферы. Не тащите работу в дом,

оставьте ее за порогом. Вспомните, как здорово проводить вечера с домашними без

отрыва на звонки и письма, на которые вы не успели ответить в течение дня.

Много

было споров про учебу и освоение новых профессий на карантине. Бизнес-коучи

манили курсами, онлайн-школы – лояльными ценами, но в реальности пытаться

выучить что-то в изоляции – это все равно что учиться в застрявшем лифте,

который к тому же не известно, когда починят.

Так что, если у вас не получить освоить новые умения – это нормально. Постепенно приступайте к работе без угрызений

профессиональной совести.

было споров про учебу и освоение новых профессий на карантине. Бизнес-коучи манили курсами, онлайн-школы – лояльными ценами, но в реальности пытаться выучить что-то в изоляции – это все равно что учиться в застрявшем лифте, который к тому же не известно, когда починят. Так что, если у вас не получить освоить новые умения – это нормально. Постепенно приступайте к работе без угрызений профессиональной совести. Каждый

день составляйте план дня, это поможет не забывать про важные дела и

организовать себя после эпохи хаоса. Обратите внимание на питание – ешьте

больше белка (рыбы и мяса) и клетчатки (овощей и фруктов). Не налегайте на

быстрое углеводы– они вызывают сонливость и тормозят умственные процессы. По

возможности устраивайте себе прогулку на свежем воздухе перед сном.

Помните

о том, что опасность заражения никуда не делась. Ежедневно в России по-прежнему

заболевают около 7 тысяч человек! Это значит, что в социальную жизнь также

стоит входить осторожно. Интересно, что сейчас общество во второй раз проходит

стадию отрицания проблемы: вируса больше нет, пляжи и парки полны людей. И зря,

потому что мест скопления большого количества людей стоит избегать до сентября.