Эксперт: Путин больше не может поддерживать Лукашенко

30.06.2020, 22:23, Разное

Смысл визита белорусского лидера подо Ржев в том, чтобы продемонстрировать, что Москва и Минск едины в борьбе с мировым злом, считает Дризе. По его мнению, это единственное, что можно сделать на текущий момент.

Эксперт уверен: поддерживать Лукашенко российские власти больше не могут. “Слишком много личного накопилось, кредит доверия исчерпан”, – написал политолог в своей колонке на сайте газеты “Коммерсант”.

Большое значение имеет и фактор предстоящих президентских выборов в Белоруссии, уверен Дризе. По его мнению, если Лукашенко пойдет на силовой сценарий, то это скомпрометирует его власть.

Сейчас же в отношениях двух стран эксперт видит тупик. Лукашенко то и дело заявляет, что Белоруссия – единственный союзник России, и что только он сдерживает приходит в республику войск НАТО. Но в Кремле такие пассажи всерьез больше не воспринимают, уверен аналитик.

Путин и Лукашенко на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату pic.twitter.com/ABeqQq0Lj9

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 30, 2020

Выборы президент Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Александр Лукашенко идет на шестой срок. Оппоненты Батькти столкнулись с серьезным давлением. Бывшего дипломата Валерия Цепкало сняли с выборов, блогеру Сергею Тихановскому предъявили обвинения в организации беспорядков, а банкир Виктор Бабарико и его сын были задержаны Комитетом госбезопасности.