 

Мнение: В Англиканский собор повесили чернокожего Иисуса – мир сошел с ума

30.06.2020, 22:18, Разное

​Картина с чернокожим Иисусом станет иконой. К счастью, на ней – не преступник и наркоман Джордж Флойд. Писалось со случайного жителя Ямайки.

Картина с чернокожим Иисусом уже появилась на алтаре Сент-Олбанского англиканского собора в британском графстве Хартфордшир. Ее разместили в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

Картина появилась ещё в 2019 году. Ее автор — художница Лорна Мэй Уодсворт. Очередная вариация на тему классической “Тайной вечери” Леонардо да Винчи.

Настоятель собора достаточно быстро согласился разместить картину на алтаре — ранее к этому призывал глава Англиканской церкви. Так что у него не возникло возражений.

«Жизни темнокожих имеют значение, поэтому мы превратили наш алтарь изгнанных в место для размышлений и молитв, поставив в самый центр алтарную картину, написанную Лорной», — сказал настоятель.

В 2020 году мир так быстро сходит с ума и катится в хаос, что порой кажется, что где-то есть специальные дома, куда запирают нормальных людей.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3172

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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