Помпео потребовал от Талибана выполнения взятых на себя обязательств
30.06.2020, 22:15, Новости дня
В понедельник госсекретарь США Майк Помпео в режиме телеконференции побеседовал с заместителем главы Талибана и руководителем делегации Талибана на переговорах муллой Барадаром.
Об этом сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства, с которым выступила его пресс-секретарь Морган Ортагус.
В документе отмечается, что в ходе разговора госсекретарь Помпео заявил, что ожидает от Талибана выполнения взятых на себя обязательств – в частности, о ненападении на американцев.
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Русская служба «Голоса Америки»
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