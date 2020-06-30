 

Помпео потребовал от Талибана выполнения взятых на себя обязательств

30.06.2020, 22:15, Новости дня

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео в режиме телеконференции побеседовал с заместителем главы Талибана и руководителем делегации Талибана на переговорах муллой Барадаром.

Об этом сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства, с которым выступила его пресс-секретарь Морган Ортагус.

В документе отмечается, что в ходе разговора госсекретарь Помпео заявил, что ожидает от Талибана выполнения взятых на себя обязательств – в частности, о ненападении на американцев.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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