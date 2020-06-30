Фаучи: нет гарантий появления эффективной вакцины против COVID-19

30.06.2020, 22:15, Новости дня

Соединенные Штаты не должны рассчитывать на появление безопасной и эффективной вакцины против COVID-19, заявил во вторник главный правительственный эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Энтони Фаучи. Он предупредил, что ежедневный всплеск заболеваемости коронавирусом может увеличиться более чем вдвое, если американцы не предпримут шагов, чтобы взять вирус под контроль.

«Крайне важно иметь в распоряжении безопасные и эффективные вакцины, доступные для всех в этой стране», – заявил доктор Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, выступая на слушаниях в Сенате. Фаучи, однако, предупредил, что «нет никаких гарантий того, что… у нас появится безопасная и эффективная вакцина».

Фаучи призвал американцев придерживаться принципов социального дистанцирования и носить маски, предупредив, что ежедневное увеличение числа новых случаев в США, которое в настоящее время достигает около 40 000, может превысить 100 000 в день, если американцы не изменят своего поведения. Представители системы здравоохранения ранее уже высказывали свою обеспокоенность тем, что некоторые американцы, в особенности молодежь, ослабили бдительность после отмены строгих ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

В нескольких штатах на юге и западе США, включая Техас и Флориду, число случаев заражения коронавирусом в июне выросло более чем в два раза. Сейчас эксперты опасаются, что распространению болезни может способствовать празднование Дня независимости, который отмечается 4 июля. В этот день жители страны традиционно собираются на пляжах и кемпингах, а также наблюдают за фейерверками.

Несмотря на тревожащий рост числа случаев заражения, Роберт Редфилд, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на слушаниях в Сенате заявил о необходимости открытия школ, с возможностью их повторного закрытия в случае новых вспышек. По словам Редфилда, CDC никогда не рекомендовали полностью закрывать школы.