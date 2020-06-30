Мнение: Устроили фаер-шоу и попали на видео

30.06.2020, 22:07, Разное

О какой адекватности вообще может идти речь, если на улицах некоторых городов все еще попахивает средневековьем? И дело вовсе не в проблемах с канализацией, а в людях, которые мнят себя повелителями огня, земли и всея Руси, но на деле являются обыкновенными провокаторами.

Меня, мягко говоря, удивил случай, произошедший на днях в подмосковном Подольске. Человек (судя по всему, это действительно был представитель хомосапиенсов, хотя теперь на этот счет возникают серьезные сомнения) решил выразить свою гражданскую позицию огнем – то есть, буквально, взять да поджечь палатку для волеизъявления россиян. Конечно же, импровизированное фаер-шоу попало на видео:

Стоит ли говорить о том, кто стоит за этой выходкой? Возможно, не стоит, но я скажу: после того, как молодого человека удалось усмирить, выяснилось, что он топит за Навального. Согласитесь — с этого момента картинка проясняется: человек, который в команде со своими «коллегами», чья деятельность на территории РФ полностью проплачена американскими долларами, сначала не находит логичных и весомых причин голосовать против поправок, а потом подстрекает своих сторонников жечь и громить «вражеские хаты».

Что ж, эта тактика стара, как мир – только вот не все умеют ею грамотно пользоваться. А подольский прецедент и вовсе заставляет задуматься над степенью адекватности и агрессивности зачинщиков.