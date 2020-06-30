 

Чиновники Минобороны задержаны в Петербурге по делу о создании ОПГ

30.06.2020, 21:40, Новости дня

В Санкт-Петербурге оперативники военной контрразведки и экономической полиции задержали руководителей отдела Госстройнадзора Минобороны по делу о создании ОПГ.

Во вторник в Петербурге прошли десятки обысков, в том числе в офисах двух строительных компаний, являющихся застройщиками на объектах Минобороны города и в главном офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора ведомства, передает «Фонтанка».

В управление Следственного комитета (СК) по Западному военному округу были доставлены высокопоставленные военные из руководства отдела. Так, задержаны руководитель 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ Монджиевский и его заместитель.

Обыски по делу о взятках при строительстве объектов Минобороны идут в строительно-реставрационной компании «Деметра», передает портал 47news.

По данным издания, дело возбуждено в связи со взятками при строительстве объектов Минобороны в Петербурге, Ленинградской, Псковской, Вологодской областях и в Карелии.

В частности, «Деметру» связывают с ремонтом Суворовского училища, после которого там просела крыша.

Кроме того, СК заинтересовался компанией «Пожарный регистр», сообщается об обыске дома у гендиректора и учредителя организации Сергея Плотникова.

Мероприятия проходят в рамках уголовных дел, возбужденных по статьям 210 УК «Организация преступного сообщества» и 290 УК «Получение взятки».

В феврале 2020 года было возбуждено так называемое паркетное дело о хищении 150 млн рублей на ремонте Суворовского училища. «Деметра» в нем фигурировала как приемщик работ.

Компания «Пожарный регистр» имеет вид деятельности в области «архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих областях».

По версии следствия, участники процесса заведомо создавали такие условия, при которых представители застройщиков были вынуждены предлагать им взятки, понимая, что в противном случае не смогут успешно пройти строительный надзор и получить заключения на соответствие на построенные объекты либо понесут крупные расходы.



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