Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом

30.06.2020, 21:40, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

При встрече главы государств обнялись. Они пожали руки присутствовавшим ветеранам и кратко пообщались с ними.

Путин и Лукашенко возложили цветы к пьедесталу монумента и почтили минутой молчания память солдат, погибших в сражениях подо Ржевом в 1942–1943 годах, передает РИА «Новости».

На церемонии открытия мемориала Путин заявил, что наша страна всегда будет помнить, какую цену заплатил советский народ за победу в Великой Отечественной войне и какие потери понесла Красная армия в борьбе с нацизмом, «где в едином строю сражались представители всех республик Советского Союза».

«Ржевский мемориал – еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что РФ не допустит, чтобы подвиг советского народа в борьбе с нацизмом был затерт ложью и фальсификациями.

Глава государства добавил, что судьбы, оборвавшиеся на войне, «всегда будут отзываться в нас незаживающей раной».

Путин также призвал продолжать поисковые работы на территории Ржевского района. «Огромное спасибо поисковикам, которые возвращают павшим их имена, а близким, потомкам – часть семейной истории. Здесь, на этой многострадальной земле, поисковая работа обязательно должна быть продолжена», – сказал Путин.

В свою очередь Лукашенко заявил, что пока люди создают памятники и приходят к ним, войны не будет.

«Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых были представители всех народов Советского Союза. Мы отдаем им свой сыновний долг, долг святой памяти. Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии. И как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний в эти светлые праздники», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что война – это всегда кровь, ужас и смерть. «В этой нечеловеческой жестокой реальности бывают рубежи, противостояние на которых оплачено неимоверной ценой. Ржев – именно такое место, потому что за ним была столица нашей родины и вся наша великая страна», – сказал белорусский президент.

Лукашенко выразил благодарность создателям памятника, руководству России, постоянному комитету Союзного государства, правительству Тверской области, РВИО, творческому коллективу и всем гражданам, которые приняли участие в строительстве памятника.

После торжественной церемонии открытия мемориала президенты РФ и Белоруссии поучаствовали в международной акции «Сад памяти» и высадили ели в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Позже главы государств планируют провести отдельную встречу, передает ТАСС.

Мемориал Советскому солдату, расположенный у деревни Хорошево в Ржевском районе Тверской области, установлен на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.

Проект реализовывало Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства, Минкультуры и правительства Тверской области. Мемориал был готов в апреле этого года, но его торжественное открытие, которое должно было состояться на 75-летие Победы 9 мая, отложили из-за ситуации с коронавирусом.

По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина – 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведенная на 10-метровом насыпном кургане. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.

В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тыс. человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Общие же потери (включая раненых) составили 1,16 млн человек. В 2007 году Ржеву было присвоено почетное наименование «Город воинской славы».

Путин пригласил Лукашенко на церемонию открытия мемориала в день проведения парада Победы в Москве. Позже президент Белоруссии подтвердил, что примет участие в мероприятиях по открытию мемориала. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что у президентов РФ и Белоруссии будет возможность пообщаться в ходе двусторонних переговоров на церемонии открытия мемориала.