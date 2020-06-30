Мнение: Придите, твари! Придите и проголосуйте!

30.06.2020, 21:31, Разное



“Вы слышите меня, бандерлоги?”

Путин сегодня опять вылез с Выступлением, причем – практически вовсе без всякого повода. Чтобы хоть чем-то прикрыть пустоту, несчастные путинские пиарщики придумали отвезти его куда-то во Ржев на открытие очередного мемориала – и вот там, на Мемориале памяти погибших во “ржевской мясорубке”, нацВождь призвал всех сделать “самый важный, самый главный выбор”. Какой же – записаться на фронт добровольцем?

Нет. Не угадали. Выбор – прийти на голосование по поправкам. Серьезно – это сейчас крутят по всем возможным и невозможным каналам радио и ТВ нон-стоп (я, например, только что отслушал очередную порцию путинских взываний… на любимом радио БизнесФМ – они это повторяют каждые 15 минут в “новостях”).

Как говорится, “нашел время и место”. Вообще похоже, что это был явный экспромт. За сутки до конца “голосования” Путин подорвался и опять, уже плюя на все приличия, “обращается к нации”!

Вопрос – с чего бы? Результаты голосования будут подводиться только после 1 июля, поэтому большое количество голосов “против”, если б даже такое наблюдалось, едва ли могло бы его беспокоить.

А значит – что? Правильно! Тактика БОЙКОТА работает! На участки по доброй воле, несмотря на все бравурные реляции агитпропа, люди идут плохо или вообще не идут – и таким образом вся громоздкая затея с “поправками” подвисает в воздухе!

И в такой ситуации нашему Пересиденту ничего не остается, кроме как идти ва-банк, кидать на бочку весь свой авторитет. Он УМОЛЯЕТ нацию – придите, гады! Придите и проголосуйте! Как вы проголосуете – я уже знаю без вас, мне важно, чтобы вы тоже замазались!

Не могу придумать иной причины, зачем бы иначе нашему бункерному затворнику так частить со своими появлениями на публике.