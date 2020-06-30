Китай принял закон о нацбезопасности в Гонконге, который ограничивает его автономию

30.06.2020, 21:20, Новости дня

30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о защите национальной безопасности в Гонконге, сообщило агентство Xinhua.

Китайские депутаты дали старт разработке законопроекта, который ограничивает автономию Гонконга, 28 мая. За несколько часов до голосования госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Гонконг больше не обладает автономным статусом.

Закон был принят единогласно. По данным издания South China Morning Post, на его обсуждение ушло 15 минут. Председатель КНР Си Цзиньпин подписал его в тот же день, а в 23.00 по местному времени (18.00 по Киеву) он вступил в силу.

Документ дает Пекину более широкие полномочия для борьбы с сепаратизмом, подрывной деятельностью, терроризмом и сговором с использованием иностранного влияния на территории автономии. Согласно закону, в Гонконге появится отдельное ведомство, которое займется обеспечением национальной безопасности, оно будет напрямую подчиняться китайским властям. Теперь лица, обвиняемые в преступлениях в сфере национальной безопасности, могут быть приговорены к пожизненному заключению.

Глава лояльной Пекину администрации Гонконга Кэрри Лам приветствовала принятие закона. В своем заявлении она отметила, что закон необходим “ввиду все более явных угроз национальной безопасности, с которыми сталкивается Гонконг”. По мнению Кэрри Лам, закон направлен против небольшого числа правонарушителей, в то время как основные права и свободы подавляющего большинства жителей города будут защищены.

До последнего текст закона не публиковался и жители Гонконга были не в курсе, какие изменения их ждут, написал в колонке для “Немецкой волны” демократический активист из Гонконга Натан Лоу.

“Все гонконгцы теперь должны спросить себя, будут ли они и дальше наслаждаться свободой выражения мнений. Для политических активистов, таких как я, появляются совершенно конкретные вопросы: когда в наши двери постучится новая тайная полиция, размещенная в Гонконге по воле Пекина, и возьмет нас под стражу?” – отметил он.

Критики в Гонконге осуждали закон, полагая, что он подорвет принцип “одна страна, две системы” и разрушит статус Гонконга как глобального финансового центра. В Пекине же заявили, что решили принять закон “после продолжительной социальной нестабильности и эскалации уличного насилия, которые ввергли Гонконг в тяжелейшую ситуацию с момента его возвращения в лоно Родины в 1997 году”.

Гонконг – отдельный административный регион в составе Китая. Великобритания передала протекторат над Гонконгом Китаю в 1997 году. Согласно совместной китайско-британской декларации и основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года по формуле “одна страна, две системы”. Она гарантирует свободы, которыми не пользуются в Китае.

Летом 2019 года в Гонконге начались антиправительственные выступления в связи с намерением принять закон, который позволил бы экстрадицию по запросу властей Китая. Этот документ был отозван, но протесты продолжались. Их участники требовали сокращения влияния материкового Китая на политику города, досрочных выборов, расследования действий полиции и амнистии для ранее задержанных демонстрантов. Эпидемия коронавируса приостановила акции, однако в конце апреля они возобновились.