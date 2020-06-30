«Отрицатели»

30.06.2020, 21:18, Разное

Почему все им сходит с рук четвертый десяток лет? И никакой закон в защиту «исторической правды» им не указ.

7 мая согласно «представлению» прокуратуры в Твери были демонтированы памятные доски на здании, где до войны в тогдашнем здании УНКВД проводились массовые казни, в том числе военнопленных поляков. Сейчас в этом здании медицинский университет. В этот же день с адреса [email protected] от имени Управления информационной политики правительства Тверской области был разослан пресс-релиз «Поляки_табличка_фальсификация». В нем, по оценке «Мемориала», в грубой форме отрицались общепризнанные исторические факты; центральным элементом пресс-релиза является утверждение о том, что массовый расстрел польских военнопленных советскими властями и захоронение расстрелянных под Медным — это «историческая ложь»…

Снятые со здания медуниверситета Твери мемориальные таблички. Фото: TV-TVER

Пресс-релиз был воспроизведен под тем же названием на первой странице издания «Тверские ведомости» и изложен в некоторых других СМИ. Причем «Тверские ведомости» учреждены государственной организацией ГАУ «РИА «Верхневолжье», что исключает публикацию случайного материала, полученного из неподтвержденных, негосударственных источников. Опрошенные журналисты подтверждают, что многократно получали с адреса [email protected] официальную информацию.

Юрист «Мемориала» направила официальный запрос в правительство Тверской области:

Принадлежит ли адрес [email protected] структуре в составе правительства Тверской области?

Направлялся ли указанный пресс-релиз структурой правительства?

Являются ли сведения, сообщенные в пресс-релизе о том, что «массовый расстрел польских военнопленных советскими властями и захоронение расстрелянных под Медным — это «историческая ложь», официальной позицией правительства Тверской области?

Правительство Тверской области ответило коротко: к данному адресу ее структуры не имеют никакого отношения. За минувшие почти два месяца усилий, чтобы узнать, кто таким образом дискредитирует правительство, оно почему-то не приложило. На третий из вопросов не ответило вовсе.

В четверг зам председателя «Мемориала» историк Александр Гурьянов подробно разобрал «доводы» авторов загадочного фейка, в очередной раз указал на передержки, умолчания, прямую ложь. Впрочем, есть ли в этом такая необходимость — в войне пресс-релизов?

Работы по эксгумации останков в Медном в августе 1991 г. Фото: Алексей Памятных

Ведь еще 26 ноября 2010 Госдума приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах», которое признает массовый расстрел польских жителей в Катыни преступлением сталинского режима.

В документе отмечается, что публикация материалов, которые долгое время хранились в секретных архивах, «не только раскрывает масштабы этой страшной трагедии, но и свидетельствует, что Катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей».

Ранее депутаты от КПРФ потребовали исключить заявление из повестки заседания нижней палаты. По мнению коммунистов, в документе приведены сфальсифицированные данные об этой странице истории.

Представляя проект заявления коллегам, тогдашний глава международного комитета Госдумы Константин Косачев призвал «убрать с дороги ту ложь», которая вызывает неприятие в Польше и наносит значительный вред двусторонним отношениям.

«Этот исторический документ важен не только для российско-польских отношений — гораздо больше он важен для нас самих», — добавил он.

Истина восторжествовала!

Работы по эксгумации в Медном, 1991 год. Фото: Алексей Памятных

Правда, за полгода до этого, в марте, как-то совсем незаметно проскочило сообщение о пятиминутном выступлении в Думе коммунистического депутата Илюхина. От имени своей фракции этот деятель предложил создать парламентскую комиссию с целью «окончательного пересмотра» того, что произошло когда-то в Катыни. Фракция полагает, пояснил Илюхин, что «в современной РФ нет объективной оценки этих событий». «В начале 1990-х годов политики стали утверждать, что поляков расстреляли советские военные, и тогда же произошла подтасовка и фальсификация архивных материалов ЦК КПСС», — авторитетно отметил Илюхин. Свидетельство тому он с товарищами обнаружили непосредственно в Генеральном штабе, куда обращались с запросом; Генеральный штаб в ответ незамедлительно провел экспертизу архивных документов, находящихся в его ведении, и выявил материалы, «содержащие прямые юридические доказательства виновности германской стороны в Катынском преступлении». Эти материалы отныне рассекречены; «другими документами Минобороны РФ не располагает», — объявил Илюхин.

Собственно говоря, коммунисты выбрали странное место для поисков (под фонарем — хотя часы потеряли в темном переулке, но под фонарем искать удобнее): «советских военных» в этом преступлении никто никогда не обвинял, по «фальсифицированной» Горбачевым-Ельциным-Путиным версии, расстреливал поляков все-таки НКВД, а не Минобороны, и странно было бы, если б «другими документами» располагал именно Генштаб. Но не в том суть.

Засекреченными (почему?) до сих пор остаются 116 из 183 томов уголовного дела по Катыни, того самого, начатого при Ельцине и при Путине закрытого.

В этом смысле Илюхин был совершенно прав: в оставшихся томах можно найти много интересного и поучительного, хотя и уже рассекреченные документы вполне впечатляют. Они, кстати, были многократно опубликованы, досконально проверены и факсимильно воспроизведены.

На этих документах хорошо различимы размашистые росчерки Сталина с соратниками поперек служебных записок, бессудно решивших судьбу тысяч пленных офицеров, и аккуратненькие подписи рядовых исполнителей под отчетами о хорошо проделанной работе; в рассекреченных томах показания тех, кто благополучно дожил до «лихих девяностых» и подвергся допросам следователей российской прокуратуры; вполне доступно и поразительное своей циничной откровенностью (от руки написанное) письмо председателя КГБ Шелепина первому секретарю ЦК Хрущеву

Исторический документ под грифом «секретно» — для Хрущева. Председатель КГБ решил не доверять машинистке такую чувствительную информацию

(Шелепин просил разрешения уничтожить все учетные дела на расстрелянных поляков: «Для Советских органов все эти дела не представляют ни оперативного интереса, ни исторической ценности…» и предупреждал, что «расконспирация проведенной операции» грозит «нежелательными для нашего государства последствиями. Тем более что в отношении расстрелянных в Катыньском лесу существует официальная версия… все ликвидированные там поляки считаются уничтоженными немецкими оккупантами…»)….

Есть что почитать, одним словом. И то, что депутат Илюхин вместе с чиновниками Минобороны попытались в очередной раз подвергнуть ревизии с таким неподъемным трудом извлеченную из архивов (не до конца, впрочем) историческую правду, характеризует прежде всего этих чиновников и этого депутата. И его фракцию, и все остальные фракции, возразившие Илюхину лишь в том плане, что незачем создавать парламентскую комиссию, когда есть уже комиссия президентская («по противодействию фальсификациям истории, наносящим ущерб интересам России»), пусть, мол, она этим делом и занимается.

Почему-то всем им безмерно не хочется наконец просто признать многократно доказанные преступления, эти признания из них приходится выдирать буквально клещами.

Но к ноябрю 2010-го наметилось потепление в российско-польских отношениях, и Госдума наконец выступила с недвусмысленным заявлением.

А потом отношения опять стали хуже некуда.

В последнее время Тверь претендует на роль столицы движения «отрицателей», как их называет Гурьянов. Именно здесь в марте издали и (под эгидой Законодательного собрания) провели пышную презентацию книги американского «исследователя» Гровера Ферра «Тайна Катынского расстрела», в которой американец собрал все многократно опровергнутые версии, на разные голоса доказывающие полную невиновность Сталина и его приближенных. Книгу он — кстати, на английском — издал за свой счет и распространил среди немногочисленных почитателей. Русский перевод его славе способствовал куда больше.

Презентация прошла в Общественной палате области.

Презентацию книги «Тайна катынского расстрела» широко освещало государственное телевидениеЦИТАТАВиктор Константинов,

зампредседателя Заксобрания Тверской области, руководитель Тверского отделения Российского военно-исторического общества:

— Устраивать политические пляски на костях погибших в период репрессий тридцатых-сороковых годов в СССР — это недопустимо. В вопросе Катынской трагедии — это трагедия не только Польши, но и России. Этого не надо забывать, надо поставить точку. И не развешивать ярлыки, а извлечь из нашей общей истории необходимые уроки. Отрадно, что исследование американского историка лишено какой-либо политической подоплеки. Лишь факты. Автор развенчивает широко муссируемый на Западе факт о якобы имевшем место расстреле сотрудниками НКВД СССР пленных польских офицеров в Катынском лесу. 6300 поляков были уничтожены в 1940 году. На основе этого факта «сталинского террора» пропагандисты всех мастей сейчас демонизируют Советский Союз, да и нынешнюю Россию. Особенно усердно стараются современные польские политики…

Гурьянов прислал мне эту книгу (одним из героев которой — правда, отрицательным — он является), и я ее просмотрел — внимательному чтению она, увы, не поддается. Зато положительные герои ее — все до единого известны уже четвертый десяток лет. И говорят все они одно и то же. Их столь же многократно опровергают, проводятся экспертизы, «отрицатели» временно умолкают… А потом ветер вновь меняется, и они снова тут как тут.

Все доказательства — фальсифицированы! — наперебой повторяют они.

Возникает резонный вопрос: кто же эти люди, сумевшие фальсифицировать такое количество документов в архивах ЦК КПСС и КГБ, так свести воедино разнородные списки, подогнать один к другому, чтоб «мышь не пролетела», чтоб не вступали они в противоречия с тем, что сохранилось в местных архивах… Привлечь на свою сторону советского и российских президентов (всех — Горбачева, Ельцина, Путина, Медведева, опять Путина)… Организовать их извинения перед поляками (подозреваю, разной степени искренности)…

Анатолий Вассерман объясняет (с привлечением высших, на его взгляд, авторитетов).

ЦИТАТААнатолий Вассерман,

политолог, телеведущий

— Прежде всего напомню, что замечательный советский юрист Андрей Януарьевич Вышинский неоднократно, в том числе и в своем фундаментальном труде о теории судебных доказательств, подчеркивал, что признания обвиняемого нельзя рассматривать как какое-то бесспорное и однозначное доказательство, нельзя хотя бы потому, что у обвиняемого могут быть причины для самооговора.

Например, вполне понятно, что было причиной для горбачевского самооговора. В 1990 году страна была в долгах как в шелках, и Михаил Сергеевич носился по всему белу свету как ведьма на помеле, даже не добиваясь новых кредитов, а выпрашивая отсрочки по старым. И в таких условиях он бы свой собственный смертный приговор подписал, если бы этот приговор был кому-нибудь выгоден. Признание, может, по Вышинскому (потом ему приписали прямо противоположное утверждение, вообще самый оболганный человек в отечественной истории — это Л.П. Берия, на втором месте И.В. Сталин, а на третьем — А.Я. Вышинский), так вот Вышинский говорил, что признание обвиняемого может быть разве что ориентиром для того, где искать бесспорные доказательства, прежде всего вещественные.

Ну, а в тех делах, где вещественные доказательства невозможны, например, на ранних стадиях сговора о преступлении, можно использовать признание как материал для очных ставок обвиняемых, как материалы для сопоставления и выявления таким образом того, где эти признания могут действительно оказаться правдивыми, и так далее. Так вот в данном случае ни слова Горбачева, ни слова последующих наших руководящих деятелей, соглашавшихся с Горбачевым, юридического значения не имеют…

В то время как борцы за правду инженер Мухин, бывший секретарь ЦК компартии Литвы Швед или сам эрудит Вассерман одним напряжением своего могучего ума камня на камне не оставляют от всей этой конструкции, что же за наваждение напало на почтенные государственные структуры, изучавшие «дело» о расстреле поляков? Что ж не бросились им в глаза очевидные (для «отрицателей») нестыковки в версии, которую они именуют официальной? А я бы так назвал прямо — антироссийской?

Гровер Ферр. Кадр Youtube

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