 

Названы влияющие на сроки завершения «Северного потока – 2» факторы

30.06.2020, 21:16, Новости дня

Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» можно будет оценить после того, как США введут новые санкции, сообщил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле.

«Вопрос в том, какие еще санкции будут приниматься. В таком случае [после объявления санкций] консорциум сможет оценить, какие временные отсрочки возможны в этой связи. Конечно, большое значение имеет, какие санкции будут вводиться и каким образом будет отвечать Европа», – цитирует ТАСС Зеле. 

Также он отметил, что «Северному потоку – 2» нужна не только политическая поддержка, но и со стороны подрядчиков строительства газопровода. 

«Нам нужна четкая поддержка со стороны компаний, которые не только предоставляют финансирование, но и со стороны компаний, которые получали заказы на поставки или работы в рамках данного проекта. Потому что большое количество компаний в Европе, которые смогли хорошо заработать, в частности, те, которые участвовали в прокладке трубы», – отметил Зеле. 

По его словам, большие инвестиции, вложенные в «Северный поток – 2», не должны находиться под угрозой. 

Ранее Зеле заявлял, что оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG планирует завершить проект в конце 2020 – начале 2021 года.

Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный заявил, что в настоящее время блокировка строительства газопровода «Северный поток – 2», вероятно, не является приоритетом для США, тем более теперь, когда Москва и Вашингтон должны действовать сообща.

В МИДе заявили, что США, рассуждая о «российском энергетическом оружии», неприкрыто стремятся «подложить мину» под проект газопровода «Северный поток – 2». 



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