Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам в Конституцию с МКС

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30.06.2020, 21:08, Новости дня

Российский космонавт Анатолий Иванишин проголосовал по интернету по поправкам в Конституцию с борта на Международной космической станции, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Находясь на борту МКС, он принял участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Космонавт Роскосмоса имеет постоянную регистрацию в Москве, поэтому он имеет возможность проголосовать дистанционно на специальном интернет-портале 2020og.ru», – передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов рассказал, что Иванишин попросил разрешения проголосовать электронно. Связь в таком случае, из-за отсутствия на российском сегменте МКС своего интернета, будет обеспечиваться через американские спутники и Центр управления в Хьюстоне.

В свою очередь космонавт Иван Вагнер проголосует 1 июля 2020 года через доверенное лицо, которое будет находиться в Центр управления полетами, где по закрытому каналу связи выразит свое решение, а доверенное лицо отразит его в бюллетене.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции России составила 93,01%, было выдано более 1,1 млн бюллетеней.

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.



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