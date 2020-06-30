 

Суд освободил давшую показания против Серебренникова экс-главбуха

30.06.2020, 21:08, Новости дня

Мещанский суд Москвы освободил Нину Масляеву, работавшую главным бухгалтером «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, от наказания по делу о хищении почти 129 млн рублей.

«Назначить Масляевой наказание в виде двух лет и трех месяцев. Приговор в части наказания к исполнению не приводить», – передает РИА «Новости» слова судьи.

Суд признал Масляеву виновной в мошенничестве, назначил наказание и освободил от него, поскольку она уже отбыла свой срок на стадии следствия – в СИЗО и под домашним арестом.

26 июня Мещанский суд приговорил режиссера Серебренникова к трем годам условно по делу о хищении 129 млн рублей. Юрий Итин и Алексей Малобродский тоже приговорены к условным срокам, Софью Апфельбаум оштрафовали.

Напомним, что суд пришел к выводу, что по указанию Серебренникова через фирмы-однодневки и ИП было обналичено около 132 млн рублей, которые были выделены на театральный проект «Платформа». Из них похищено было около 129 млн рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Комиссаров: Голосование по поправкам проходит при тотальном общественном наблюдении

03.06 / Протестующие в Лондоне попытались прорваться в резиденцию премьера

29.04 / Захарова дала ответ «фейкоделам»

10.04 / Focus Online – король Саудовской Аравии самоизолировался во дворце на острове

13.05 / Украинских прокуроров обвинили в сокрытии допросов грузинских снайперов с Майдана

13.05 / Путин потребовал увеличить спрос на российские самолеты

17.05 / Заразившемуся коронавирусом протоиерею Смирнову стало лучше

08.06 / Мишустин заявил о готовности РФ открывать туристический сезон

20.06 / Несколько улиц в Москве затопило из-за сильного ливня с грозой

03.05 / Песков не исключил корректировки нацпроектов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска