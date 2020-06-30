Экономика: Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества

30.06.2020, 21:08, Новости дня

«Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны», – сообщил глава региона Сергей Аксенов. Так он прокомментировал важнейшее событие – запуск грузового железнодорожного сообщения через Крымский мост. Что дадут грузовые поезда Крыму, туристам и всей остальной России?

Два грузовых состава «Крымских железных дорог» – один со стороны полуострова, другой со стороны материка – отправились навстречу друг другу. Это событие ознаменовало запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Последняя часть крупнейшей инфраструктурной мозаики сложилась. Проект, в который не хотели верить на Украине, теперь завершен полностью.

Напомним, что сначала с опережением графика по Крымскому мосту было запущено автомобильное сообщение – в мае 2018 года. В декабре 2019 года открылось пассажирское железнодорожное. А теперь, наконец, по мосту пошли грузовые составы.

«Эффект от этого проекта уже ощутила туристическая отрасль республики, и, если бы коронавирус не ограничил перемещения граждан по стране, то лето 2020 года безусловно стало бы рекордным по числу туристов, как и 2020 год стал бы рекордным для экономики Крыма», – говорит директор Центра управления изменениями РАНХиГС Евгений Ицаков.

Первые грузовые составы уже пошли не пустыми. В сторону материковой РФ проехал поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. Ему навстречу – состав с бензином, удобрениями, зерном и цементом для нужд самих крымчан.

Запуск железнодорожных грузоперевозок будет способствовать развитию экономики региона, а стоимость перевозки части грузов может снизиться на 30-50%, отмечал ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Пропускная способность Крымского моста обеспечит перевозку 13 млн тонн грузов в год с помощью 12 грузовых пар поездов в сутки, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов во вторник на своей странице «ВКонтакте». Правда, произойдет это постепенно. В 2020 году планируется перевезти 3 млн тонн грузов, говорил ранее Дитрих.

«Запуск грузового железнодорожного сообщения позволит нарастить поставки продукции и сырья в обоих направлениях, существенно снизить логистические расходы, а значит, и себестоимость производимой продукции, будет способствовать развитию конкуренции, повышению инвестиционной привлекательности Крыма. Надеемся, что все это в совокупности позитивно повлияет на ценовую ситуацию, прежде всего, поможет снизить цены на продукты питания», – выразил надежду Аксенов. «Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны», – радуется глава региона.

Высокие цены на продукты питания в Крыму долгое время объяснялись именно серьезными логистическими затратами. И даже запуск грузового сообщения по автомобильным дорогам не слишком помогал. Власти региона ждали именно запуска грузовых вагонов для решения этой проблемы.

«Перевозка железнодорожным транспортом грузов на большие расстояния в 5-10 раз дешевле перевозки этих же грузов автомобильным транспортом.

Кроме того, железнодорожный транспорт позволяет перевезти сразу куда больший объем грузов. Поэтому как минимум логистическая составляющая в цене должна сократиться в виду снизившихся издержек на транспортировку», – поясняет Евгений Ицаков.

Грузовое сообщение по железной дороге также благоприятно отразится на обеспечении республики строительным материалами, стоимость доставки которых также должна снизится. «Это будет способствовать завершению строительства социально значимых объектов в оптимальные сроки, успешной реализации федеральных и республиканских программ», – говорит Аксенов. Кроме того, с запуском грузовых вагонов ожидается всплеск строительства внутри полуострова силами частных инвесторов. Те же хозяева гостиниц и здравниц, владельцы туристической и развлекательной инфраструктуры смогут начать намного активней строить новое и обновлять построенное уже.

«Если заявленная пропускная способность моста в 13 млн тонн в год действительно будет достигнута, то это полностью покроет потребности республики. В 2013 году грузооборот республики составлял порядка 10 млн тонн в год, а значит возможность нарастить грузооборот до 13 млн тонн в год только за счет железнодорожного транспорта позволит снять дефицит мощности транспортной системы полуострова», – считает Евгений Ицаков.

«В дальнейшем, полагаю, грузопоток будет существенно увеличен, что еще благотворнее скажется и на ценах, и на ассортименте, и на качестве поставляемой в Крым продукции», – говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Однако не факт, что цены снизятся радикально. «Крым – это огромный курорт, куда приезжают тратить деньги. Это неизбежно выливается в рост стоимости любых товаров и услуг. Конечно, развитие и расширение туристической отрасли полуострова будет постепенно приводить и к росту доходов крымчан. Но вряд ли стоит ждать, что уровень жизни большинства населения Крыма быстро догонит таковой в Москве или Петербурге», – говорит Коренев.

Летом цены подскакивают, так как спрос на товары резко возрастает с наплывом туристов. «Цены взвинчивают в том числе проживающие и отдыхающие в Крыму более платежеспособные граждане из других регионов России», – говорит Ицаков. Скажем, еще десять лет назад на полуостров приезжали намного более бедные украинские туристы, появление которых так сильно не отражалось на ценах в магазинах.

Расширение пропускной способности должно помочь сбалансировать предложение и спрос.

Еще один момент – не все поставщики предлагают свои товары и услуги в Крыму, так они опасаются попасть под санкции. Собственно, поэтому на полуострове нельзя найти известные сетевые супермаркеты, отделения Сбербанка или определенные товары. Отсутствие конкуренции, ограничение ассортимента тоже накладывают свой отпечаток на ценообразование. И эту проблему решить только запуском грузовых вагонов, к сожалению, не получится.

Если посмотреть с другой стороны, то от запуска грузового железнодорожного сообщения должны выиграть и потребители с материка. В первую очередь крымчане обеспечивают россиян возможностью отдыхать и лечиться. Однако из Крыма на материк везут, например, вина и те же фрукты. «Вероятно, стоимость фруктов и вина тоже может сократиться за счет логистической компоненты в цене, ведь транспортным компаниям невыгодно гнать вагоны и грузовые автомобили пустыми, а значит они могут снижать цены на перевозки из Крыма для того, чтобы заполнить порожние контейнеры товарами, которые производятся в республике», – говорит Евгений Ицаков.

Когда Крым только вернулся в состав России, сразу стали говорить, что у полуострова есть потенциал превратиться из дотационного в самодостаточный регион-донор. И в любом случае – реализация столь масштабного проекта как Крымский мост вкупе с вложениями в энергетическое самообеспечение, а также в решение проблемы водоснабжения, должны способствовать раскрытию экономического потенциала региона. Сделать богаче и Крым, и его жителей, и Россию в целом.

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