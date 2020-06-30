Умеренную выпивку связали с улучшением когнитивных функций

30.06.2020, 21:00, Разное



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Употребление алкоголя в малых или умеренных количествах связано с улучшением когнитивной деятельности у людей среднего и пожилого возраста, утверждают ученые. Свою новую работу они опубликовали в JAMA.

Ученые проанализировали информацию о 20 тысячах человек, которые ранее участвовали в крупном исследовании людей предпенсионного возраста. За участниками наблюдали около девяти лет.

Оказалось, что у людей, которые пьют мало или умеренно, показатели тестов, оценивающих когнитивные функции, были заметно лучше, чем у непьющих. Ученые анализировали результаты тестов на способность вспоминать слова, словарный запас и ментальный статус. При проверке ментального статуса оценивается работа психики обследуемого в данный момент: его речь, настроение, поведение, восприятие и так далее.

В каких дозах алкоголь можно употреблять, не опасаясь последствий?

Практически каждый знает, что употребление алкоголя может вызывать зависимость и множество заболеваний. Идея найти дозу алкоголя, которая не приводит к серьезным последствиям, очень привлекательна. Существует такая «волшебная» доза? Что значат рекомендации, которые «разрешают» нам выпивать определенный «литраж» в день или неделю?

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Умеренным количеством выпитого ученые называли дозу до 8 стандартных порций алкоголя для женщин и до 14 стандартных порций для мужчин в неделю. В США, где проводилось исследование, стандартная порция – аналог 14 граммов чистого спирта.

У людей, которые пили алкоголь в больших количествах, ученые не обнаруживали улучшения когнитивных функций. Употребление умеренных доз алкоголя также не было связано с улучшением работы головного мозга у темнокожих участников исследования.

В пресс-релизе Джереми Коппел (Jeremy Koppel), гериатрический психиатр, профессор Института медицинских исследований Фейнстейна (Feinstein Institutes for Medical Research), который не участвовал в исследовании, напомнил о том, что новые данные не отменяют вредных эффектов алкоголя. Он сказал:

«Как отмечают авторы, польза потенциального улучшения когнитивной деятельности у американцев среднего возраста, употребляющих алкоголь, должна оцениваться в сопоставлении с риском гипертонии, инсульта и других болезней, которые может принести алкоголь».

В этом исследовании ученые не доказывают, что улучшение когнитивных функций – прямое следствие умеренного употребления алкоголя. Они показывают только связь между этими явлениями. Также эта научная работа не касалась вопроса, может ли умеренная выпивка снижать риск деменций – болезней, главным проявлением которых является ухудшение когнитивных функций.