Ученые: Кишечник защищает печень от вызванных фруктозой повреждений

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30.06.2020, 20:53, Разное

Ученые, представляющие школу Перельмана Университета Пенсильвании, с помощью нового исследования выяснили, что кишечник способен защищать печень от вызванных потреблением фруктозы повреждений. Сахар расщепляется желудочно-кишечной системой еще до его попадания в орган.
Фруктоза наносит вред организму и печени, который можно сопоставить с вредом от употребления спиртных напитков. По сравнению с глюкозой, используемой в каждой клетке тела, фруктоза метаболизируется лишь печенью.

Моносахарид не просто повреждает печень, а является одной из главных причин развития ожирения, метаболизируясь в жир. В результате чрезмерного потребления фруктозы на протяжении короткого времени кишечник переполняется данной формой сахара, а далее она попадает в печень, повреждая важную железу, отмечают специалисты.

Благодаря экспериментам, проведенным на грызунах, исследователи выяснили, как организму удается метаболизировать фруктозу. Согласно имеющимся данным, за последнее столетие употребление фруктового сахара выросло в сто раз, несмотря на множество исследований, подтверждающих связь чрезмерного потребления сладких продуктов с диабетом, ожирением и развитием неалкогольной жировой болезни печени.

Эксперты выявили, что после потребления пищи, изобилующей фруктозой, кишечник сразу же ее поглощает, предохраняя печень от негативного воздействия моносахарида. По словам Золтана Арани, возглавляющего исследование, для смягчения неблагоприятных последствий лучше потреблять сладкие напитки, мед, обработанные пищевые продукты, фрукты на протяжении длительного периода времени, а не за один прием.



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