В МВД усомнились в том, что Волочкова не знала о карантине в Дивеево

30.06.2020, 20:53, Новости дня

Людей, которые пытаются въехать в нижегородское село Дивеево, закрытое на карантин, останавливают на постах контроля, заявили в пресс-службе регионального управления МВД, комментируя заявление балерины Анастасии Волочковой о том, что она якобы не знала о запрете на въезд.

В пресс-службе МВД по Нижегородской области сообщили, что «пункты контроля работают на въезде в закрытом на карантин Дивееве», всех въезжающих проверяют полицейские, передает РИА «Новости».

«Таким образом, все приезжающие в Дивеево знают о том, что оно закрыто на карантин. Там стоят посты», – добавили в ведомстве.

Отметим, что на главной странице сайта администрации Дивеевского района опубликовано выделенное красным цветом объявление о том, что в селе Дивеево введен карантин.

Также сообщается, что с 8 апреля по трем направлениям въезда в Дивеево (со стороны Арзамаса, Ардатова и Сарова) организована работа пунктов контроля.

На сайте Серафимо-Дивеевского монастыря в новости от 11 июня о снятии карантина подчеркивается, что монастырь открылся только для жителей села, так как в самом населенном пункте «карантин продолжает действовать и въезд в село закрыт».

Между тем водитель Волочковой сообщил ходатайство о рассмотрении по месту жительства в Москве дела об административном правонарушении при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин нижегородском Дивееве, информирует объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

«Ходатайств от балерины пока не поступило. Рассмотрение дела назначено на 3 июля», – добавили в пресс-службе.

Ранее Волочкова заявила, что якобы не знала о карантине в селе Дивеево. По ее словам, ей об этом никто не сообщал и не препятствовал ее передвижениям.

Напомним, балерина тайно приехала в закрытое на карантин село Дивеево Нижегородской области и устроила там скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции.

В Сети было опубликовано видео конфликта Волочковой с представителями власти и полиции. Она угрожала им «связями», оскорбляла, нецензурно выражалась, подчеркивала свое богатство, а место работы охарактеризовала как «Прима-балерина всея Руси».

При этом Волочкова заявила, что все правила были соблюдены, так как машину она оставила у КПП, а в село попала через лес.

«И я шла пешком, пешком по лесу! По лесу!.. Если вы хотите, чтобы я сказала правду, как она есть. Вот оно так и будет», – сообщила она.

Волочкову оштрафовали.

Серафимо-Дивеевский монастырь – это православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского. В конце апреля у 76 человек на территории монастыря был выявлен коронавирус, монастырь и село закрыли на карантин.