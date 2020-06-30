Профессор – американцы протестуют за правое дело — но их протест похитила кучка маргиналов

30.06.2020, 20:50, Новости дня

Беспорядки, охватившие США, на самом деле совсем неудивительны, ведь таким образом американцы выплёскивают свой гнев из-за экономических проблем и политической коррупции. Однако их протест сумела поставить себе на службу небольшая группа представителей маргинальной идеологии, заявил в эфире Fox News американский профессор Брет Вайнштейн. Более того, по его словам, эти маргиналы сумели подменить повестку протестов, сфокусировав их вместо реальных проблем на расовом неравенстве.

К сожалению, никто не понимает поведение толпы лучше, чем бывший профессор биологии Колледжа вечнозелёного штата Брет Вайнштейн. В мае 2017 года он отказался покидать кампус на один день из-за своего цвета кожи. И толпа тут же на него накинулась.

(Видео от 26 мая 2017 года)

Вы говорили о том, что людям нельзя разрешать или запрещать выражать своё мнение в зависимости от их цвета кожи, и это, судя по всему, является краеугольным камнем левой идеологии. И я с этим абсолютно согласен. И по этой причине они угрожали вам расправой и пытались уволить? Невероятно.

БРЕТ ВАЙНШТЕЙН, профессор Колледжа вечнозелёного штата: Да, разумеется, они пытаются меня уволить. По их мнению, мои формулировки в электронном письме — это откровенный расизм. Однако, что удивительно, когда письмо читали люди не из колледжа, они не могли найти в нём и намёка на расизм.

Всё это больше похоже на тизер. На протяжении многих недель людей толпа преследовала и угрожала этому профессору. Факультет его осудил, а университетская полиция заявила, что не может защитить ни его, ни его семью, призвав его, вместо этого, вообще держаться от кампуса подальше. В конечном счёте он был вынужден уволиться.

Теперь же толпа, которая раньше обитала лишь в местах вроде Колледжа вечнозелёного штата, заполонила всю страну. Брет Вайнштейн теперь работает приглашённым профессором в Принстоне, и он выходит с нами на прямую связь. Большое спасибо, профессор, что уделили нам время.

Когда всё это только начиналось, я постоянно вас вспоминал, с самого начала. В прошлый раз, когда мы с вами общались, вы консерватором не были, и я сомневаюсь, что вы изменили своим убеждениям. Однако вы оказались одним из тех, кто безошибочно и раньше всех заметил эту тенденцию. Как вы отреагировали на то, что судьба, похожая на вашу, постигла миллионы других людей?

БРЕТ ВАЙНШТЕЙН, приглашённый профессор в Принстонском университете: Жаль, что нам с вами, Такер, удалось пообщаться только сейчас. Да, это тот же самый феномен, который раньше проявлялся в университетских кампусах, и, наиболее ярко, в Колледже вечнозелёного штата. Я предупреждал об этом конгресс, когда давал там показания, говоря, что всё это не пощадит и другие аспекты цивилизации. Именно это, судя по всему, сейчас и происходит.

Однако, мы, как мне кажется, возможно, упускаем более глубинный смысл этих событий. Люди, очевидно, раздражены и негодуют, выплёскивая свою ярость на улицах, однако занимаются они этим из-за политической коррупции в обеих наших крупнейших партиях, которая во многом лишила рабочее население его благосостояния. Так что то, что они протестуют, совсем неудивительно. Однако удивительно то, что их протесты присвоили себе представители маргинальной идеологии из узких академических кругов — маргинальной идеологии, которой не станет придерживаться практически ни один здравомыслящий человек, однако она всё равно обладает колоссальной мощью. И мы видим её проявления в каждом аспекте нашей жизни.

Вы сделали такое глубокое замечание, которое мне бы хотелось включать в эфир каждый вечер. Я говорю о том, что проблемы, которые выводят людей из себя, имеют в основном экономическую природу, а также природу политической коррупции. Однако их маскируют под проблемы расового неравенства. Была ли эта маскировка намеренной, как думаете?

БРЕТ ВАЙНШТЕЙН: Я бы сказал, что произошли две вещи. Во-первых, эти маргиналы поняли, что и в самом деле могут присвоить себе этот гнев. В то же время со стороны демократов мы наблюдаем, как мощные политические силы одобряют эти идеи из политических соображений — из-за чего эти идеи только усиливаются. Весь цинизм в том, что если американцы негодуют из-за правильных вещей, то они могут начать искоренять политическую коррупцию. Но если мы будем злиться друг на друга, считая, что виноваты в предрассудках именно мы, то нам будет не до этого. Ключевой вопрос заключается в том, как можно заставить высшие эшелоны власти заняться проблемой этой политической коррупции, зря в корень?

Дата выхода в эфир 29 июня 2020 года.