Возможность оплатить парковку временно ограничена в Москве

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30.06.2020, 20:48, Новости дня

Из-за профилактических работ в Москве временно ограничена возможность платежей за парковку, штрафы на это время также не выписываются, информирует «Московский паркинг».

«На данный момент в связи с проведением профилактических работ временно ограничена возможность оплатить парковку. На время работ штрафы за неоплату парковки не выписываются. Приносим извинения за неудобства. О завершении профилактики будет сообщено дополнительно», – говорится в Twitter организации.

В феврале в Москве расширили зону платной парковки – еще на 80 улицах появились платные парковочные места, такое решение принято по запросам депутатов и местных жителей.



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