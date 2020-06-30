Памфилова заявила об отсутствии серьезных жалоб в ходе голосования по Конституции

30.06.2020, 20:48, Новости дня

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в комиссию пока не поступало жалоб, которые необходимо рассматривать на заседаниях всем составом ЦИК.

«У нас минимальное количество жалоб вообще в целом. Нет ни одной жалобы, которую надо рассматривать вообще на ЦИКе», – приводит ее слова «Интерфакс».

В ходе телемоста из ЦИКа на телеканале «Россия 24» (ВГТРК) глава комиссии поблагодарила губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за организацию в регионе дистанционного электронного голосования.

«У нас с вашего региона практически нет жалоб, никаких проблем с вами не было, я очень рада, что наряду с Москвой мы выбрали именно вас», – добавила она.

Напомним, итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 93,01%, было выдано более 1,1 млн бюллетеней.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.