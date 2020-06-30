Суд временно запретил издательство скандальной книги племянницы Трампа

30.06.2020, 20:48, Новости дня

Суд в Покипси (штат Нью-Йорк) удовлетворил иск младшего брата президента США Дональда Трампа, временно запретив издавать книгу племянницы американского лидера, в которой может быть раскрыта скандальная информация о его семье, сообщил портал The Daily Beast.

Речь идет о книге племянницы президента США Мэри Трамп «Слишком много и никогда не хватает. Как моя семья создала самого опасного человека в мире». В интернет-магазинах говорится, что автор собирается «пролить свет на мрачную историю» семьи Трампа. Младший брат главы администрации США Роберт Трамп добивается запрета на издание книги, передает ТАСС.

Издание запланировано на конец июля.

Временный запрет касается «публикации, печати и распространения самой книги, а также любых выдержек из нее», говорится в решении суда.

«Предписание суда о временном запрете носит предварительный характер, хотя все же ограничивает свободу слова в политике и тем самым прямо нарушает первую поправку [к конституции США]. Мы опротестуем это решение немедленно», – сообщил адвокат автора книги Теадор Бутро.

Ранее младший брат президента США Дональда Трампа Роберт подал новый судебный иск, чтобы не допустить издание книги племянницы американского лидера после отказа суда запретить выход книги.