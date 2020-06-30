 

Компания Cirque du Soleil просит защитить ее от банкротства

30.06.2020, 20:37, Разное

Знаменитая канадская компания Cirque du Soleil, занимающаяся цирковыми шоу, оказалась на грани банкротства из-за пандемии коронавируса COVID-19. Ей пришлось отменить работу над 44 представлениями.

Руководству в скором времени придется сократить 3500 человек, оставив на работе лишь 213 работников. Компания подала заявление о защите от банкротства. Инвесторы согласились помочь Cirque du Soleil и готовы выделить 300 миллионов долларов для помощи в возобновлении цирковых выступлений.



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