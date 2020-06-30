Газпром перечислил польской PGNiG деньги по решению арбитража

30.06.2020, 20:30, Новости дня

«Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу «Ямал – Европа», сообщили в российской компании.

При этом Газпром продолжает обжалование этого решения арбитражного трибунала. «Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» в ходе обжалования», – передает ТАСС заявление компании.

PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. Сумма компенсации составит 1,5 млрд долларов.

В апреле польский энергетический концерн PGNiG заявил, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме. В марте PGNiG сообщила о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Газпрому нужен польский транзит.