 

Иран обвинил США в наказании других стран за соблюдение резолюции СБ ООН

30.06.2020, 20:30, Новости дня

Соединенные Штаты наказывают другие страны за то, что они соблюдают положения резолюции Совета безопасности ООН, сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на заседании СБ ООН по ядерной сделке.

«Иран и другие члены международного сообщества с 8 мая 2018 года наблюдали за тем, как правительство США – одного из авторов резолюции 2231 СБ ООН – постоянно пренебрегает этой резолюцией, пытаясь склонить другие государства присоединиться к нарушению ее положений, которые оно само продвигало», – передает слова Зарифа ТАСС.

Он назвал опасным тот факт, что «впервые в истории ООН» постоянный член СБ «наказывает законопослушные государства и граждан за соблюдение резолюции Совбеза».

Зариф призвал привлечь США к ответственности и полностью компенсировать Ирану ущерб от санкций.

Постпред РФ Василий Небензя сообщил на заседании, что США не смогут использовать Совбез ООН для политики максимального давления на Иран – РФ этого не допустит.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / Фото молодой Шэрон Стоун поразило фанатов

29.06 / Ариэль Коэн о скандальной статье в New York Times: нельзя воевать с ядерными державами

22.04 / Трамп назвал лучший способ стабилизировать цены на нефть

09.05 / На Украину движется “мощная полоса дождей” – синоптик

25.04 / Главврач московской больницы рассказал о последствиях ситуации с COVID

29.04 / Обширная территория РФ помогла в борьбе с коронавирусом

24.05 / Месси и Роналду возглавили сборную Лиги чемпионов всех времен

11.05 / Как оспорить штраф и вернуть аннулированный пропуск

30.05 / Ракета SpaceX с астронавтами на борту стартовала с мыса Канаверал

28.04 / Чешская полиция спрятала инициатора демонтажа памятника Коневу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска