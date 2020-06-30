Иран обвинил США в наказании других стран за соблюдение резолюции СБ ООН

30.06.2020, 20:30, Новости дня

Соединенные Штаты наказывают другие страны за то, что они соблюдают положения резолюции Совета безопасности ООН, сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на заседании СБ ООН по ядерной сделке.

«Иран и другие члены международного сообщества с 8 мая 2018 года наблюдали за тем, как правительство США – одного из авторов резолюции 2231 СБ ООН – постоянно пренебрегает этой резолюцией, пытаясь склонить другие государства присоединиться к нарушению ее положений, которые оно само продвигало», – передает слова Зарифа ТАСС.

Он назвал опасным тот факт, что «впервые в истории ООН» постоянный член СБ «наказывает законопослушные государства и граждан за соблюдение резолюции Совбеза».

Зариф призвал привлечь США к ответственности и полностью компенсировать Ирану ущерб от санкций.

Постпред РФ Василий Небензя сообщил на заседании, что США не смогут использовать Совбез ООН для политики максимального давления на Иран – РФ этого не допустит.