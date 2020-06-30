Америке предрекли прирост случаев коронавируса до 100 тыс. ежедневно
30.06.2020, 20:30, Новости дня
Прирост случаев коронавируса в США может увеличиться в два с половиной раза – до 100 тыс. ежедневно, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи на слушаниях в Сенате.
«У нас сейчас 40 с лишним тыс. новых случаев в день. Я не удивлюсь, если мы дойдем до 100 тыс. в день, если тенденция не изменится», – приводит его слова РИА «Новости».
Фаучи добавил, что очень обеспокоен этим.
По последним данным, в США подтверждено уже 2,6 млн случаев коронавируса, более 126 тыс. человек скончались. В США в июне резко росла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу.
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