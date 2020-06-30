Мнение: К отмене пенсий

30.06.2020, 20:30, Разное

Бдительные граждане нашли в поправках очередной перл: в разделе про “семью и семейные отношения” (там, где семья – это только “брак между мужчиной и женщиной”) есть и еще интересное: теперь там появляется конституционное (!) требование – что “совершеннолетние дети обязаны содержать своих престарелых родителей”. С одной стороны – как бы нарастание гуманизма. Однако зловредные клеветники (явно проплаченные госдепом) видят в этом подготовку… к полной отмене пенсионного обеспечения. Типа – а зачем вам пенсии, старичьё? Вас теперь дети обязаны содержать, алё! По Конституции!

Ну вот как такое даже в голову могло прийти?! Надо было внести еще поправку – о запрете клеветать на Конституцию.