Мнение: Конституция и Путин

30.06.2020, 20:25, Разное

Путин попросил «дорогих друзей» «сказать своё слово» и проголосовать за поправки в конституцию.

Потому что, оказывается, это не просто голосование за поправки «облечённые в чёткие правовые нормы» , это, оказывается, голосование «за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам» (отсюда).

Мне не понятно, чем прежня конституция мешала передать детям и внукам страну «с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу»?

Или вот еще. Путин сказал, что «стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами». Прежняя конституция, без поправок мешала обеспечить «стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь»? Мешала суверенитету России? Мешала уважению «к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков»?

Очевидно, что Путин знает куда больше нас, простых россиян. Возможно, что знает он и то, чем мешала прежняя конституция? Тогда невольно возникает вопрос: если Путин знал, что прежняя конституция мешает, почему терпел двадцать лет? Почему только в 2020 году затеял устранение недостатков прежней конституции?

Фотография отсюда