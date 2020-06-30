Официально: OnePlus запустит линейку бюджетных смартфонов

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30.06.2020, 20:20, Новости дня

Компания OnePlus подтвердила, что займется производством совершенно новой линейки бюджетных смартфонов. Начало ей положит первая модель – OnePlus Nord, пишет Android Central.

Прототип устройства был замечен в первом эпизоде документального фильма New Beginnings (“Новые начинания”), который OnePlus выложила в Instagram. В кадре промелькнул аппарат с безрамочным экраном и овальным отверстием под селфи-камеру, а также портом для зарядки на нижнем торце. 3,5-мм аудиоразъем для наушников у него отсутствует.

До сих пор компания преимущественно развивала флагманские серии. Новая модель – OnePlus Nord – станет первым доступным смартфоном компании за несколько лет. Дата релиза и стоимость новинки пока не разглашаются.

Согласно утечкам, OnePlus Nord получит 6,55-дюймовый экран Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. На лицевой стороне разместится двойная камера: на 32 и 8 мегапикселей.

Как ожидается, цена устройства не превысит $300, что сделает его прямым конкурентом Google Pixel 3a и будущего Pixel 4a. Представить новинку OnePlus могут 10 июля.

Текст:

Вести.Hi-tech



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