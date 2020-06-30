 

Шторм в Петербурге: парадные затоплены, улицы перекрыли “шлагбаумы”

30.06.2020, 20:20, Новости дня

Сильный шторм днем 30 июня изменил распорядок дня и схему автомобильного движения в Петербурге. Поваленные деревья перекрыли несколько улиц. Скверы и парки пришлось закрыть для посещения. Затопленными оказались несколько парадных. Сейчас в экстренном режиме работают коммунальные городские службы.

Это не дождь, а просто тропический ливень. Он пришел, как и предупреждало МЧС, после обеда. Небо вмиг нахмурилось, Нева потемнела. И уже в следующую секунду будто кто-то выкрутил небесные краны на полную.

Где-то там за стеной воды "Лахта-центр", привычные пейзажи за окном будто смыло.

– А вот там должен быть Проспект культуры, — гадают наблюдатели.

Те, кто оказался в этот момент на улице, поняли, что вымокнуть до нитки — это не фигура речи.

"Мы ездили-ездили, катались. И тут начался дождь!" – рассказывает спортивный Марк.

Промочив улицы, дождь стал отвоевывать новые пространства: каков прогноз погоды в доме на юго-западе Петербурга? В парадной – мокро!

На севере Северной столицы затопило улицы. Парашютная предстает после каждого дождя филиалом Мойки.

Парки, которые едва успели открыть для посещения, пришлось закрыть вновь из-за угрозы падения деревьев.

В больницу попали пассажиры Lada Vesta — на автомобиль рухнул клен и зажал людей внутри.

Сейчас спасатели устраняют последствия шторма. Еще одно дерево упало на автомобиль прямо во время движения. Пришлось перекрывать улицу, чтобы все здесь привести в порядок. Сейчас спасатели уже убирают ветви. А всего за время шторма в Петербурге упало порядка ста деревьев.



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