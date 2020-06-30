Встреча Путина и Лукашенко подо Ржевом: эксклюзивные детали

30.06.2020, 20:20, Новости дня

Во вторник, 30 июня, Владимир Путин провел переговоры с Александром Лукашенко. Президент Белоруссии прибыл в Россию уже в третий раз в этом году. Темой обсуждения стало не только общее прошлое двух стран, но и будущее. Никаких официальных заявлений по итогам беседы не последовало, но есть эксклюзивные детали.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июня приехал во Ржев. Многие белорусы полегли здесь во время Великой Отечественной войны. И, конечно, открытие мемориала — важнейшее мероприятие для народов обеих стран.

Путин пригласил Лукашенко подо Ржев во время Парада 24 июня. Белорусские телеканалы потом сообщали, что, мол, график их президента страны напряженный и ясности о том, будет ли визит, нет. Но все-таки спустя неделю белорусский лидер вновь приехал в Россию, и это в условиях, когда международные встречи в мире сведены к минимуму.

Автомобиль президента Белоруссии стоял прямо напротив президентского Aurus. Это вторая очная встреча Путина и Лукашенко всего за неделю. Раньше это была достаточно обычная ситуация, а сейчас большая редкость.

Никакой безопасной дистанции между Путиным и Лукашенко не было. Они разговаривали вплотную друг к другу. Но что с политической дистанцией? Рассуждения об этом в последние недели начались с новой силой. Лукашенко снова делал немало резких заявлений. Впрочем, сегодня все проблемы, судя по всему, оставили в стороне.

Путин и Лукашенко посадили ель — таким образом главы государств присоединились ко всероссийской акции — по всей стране в память о погибших в войну было высажено 27 миллионов деревьев. Теперь эта акция станет общей для РФ и Белоруссии.

Для Лукашенко здесь все, что называется, свои. К Владимиру Мединскому он обращался на "ты". Белорусский лидер уточнил детали Ржевской битвы и вместе с Путиным внимательно слушал рассказы о тех, кто обеспечивал фашистский тыл.

Рядом с музеем ждал возвращения отца Коля Лукашенко. Встреча президентов РФ и Белоруссии завершилась довольно быстро и только съемочная группа телеканала "Россия 1" стала свидетелем, как именно она завершилась — крепкими объятиями. Впрочем, на этом не закончили — продолжали общение еще с минуту. Потом было еще и рукопожатие.

Белорусский президент публично не очень хочет признавать проблем коронавируса, но меры безопасности введены и у него — мы рассмотрели, что личный водитель Лукашенко работает в маске.

К российскому президенту сразу поспешил со своими делами тверской губернатор Игорь Руденя, передал ему какие-то бумаги. Перед тем, как сесть в машину, Путин сбросил пиджак. Помощник готов был взять его себе, но не потребовалось. На вертолете президент отправился в Ново-Огарево, чтобы провести новое дистанционное совещание.