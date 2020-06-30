“Превращаем в платный сервис”. На заседании Нацсовета реформ обсудили реформирование украинской таможни

30.06.2020, 20:19, Новости дня

30 июня на заседании Национального совета реформ с участием президента Украины Владимира Зеленского была представлена концепция реформирования таможни, сообщает сайт главы государства.

В частности, таможню планируют превратить в сервис для бизнеса с повышением зарплат таможенников, модернизацией инфраструктуры таможен, автоматизацией и диджитализацией таможенной системы.

“Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это в платный сервис”, – сказал председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

Зеленский в заключительной слове о реформе таможни выразил мысль, что руководитель таможни должен быть менеджером, который сможет внедрить в жизнь задуманное и отвечать за сроки внедрения новшеств.

По данным Министерства финансов Украины, в мае Государственная таможенная служба недовыполнила план поступлений в госбюджет на 14,8%.

4 марта Зеленский высказывал недовольство работой таможни из-за контрабанды. “Нам рассказывают о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой, но сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут. Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну”, – сказал глава государства во время выступления в Верховной Раде. 24 марта на тот момент руководитель Гостаможенной службы Максим Нефьодов был уволен с должности.

Нацсовет реформ был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал. 7 мая 2020 года Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. В состав Нацсовета реформ президент внес 54 человек, сегодня туда внесли и первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука.