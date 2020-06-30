Пейзаж перед битвой и после нее

30.06.2020, 20:18, Разное

Гражданам РФ придется восстанавливать народовластие.

Сколь бы ничтожным событием ни было голосование за поправки, оно проводит некую черту между прошлым и будущим.

Вспомним, что происходило перед этим.

Вторжение в Конституцию сопровождалось силовым прикрытием — в роли главного идеолога поправок выступил бывший директор ФСБ, теперь секретарь Совбеза Николай Патрушев. Это знаковое явление для современной России.

И это личный вызов для меня. Я не могу на него не ответить.

Лев Пономарев (в центре) на акции против произвола силовиков у штаб-квартиры ФСБ на Лубянской площади в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Статья в «Российской газете», по духу и стилю напоминающая советские передовицы, посвящена разоблачению универсальных ценностей, которые якобы противоречат традиционным ценностям жителей России.

Всю вторую половину своей жизни я посвятил тому, чтобы в современной РФ установились эти самые универсальные ценности — демократия и уважение к правам человека. Это именно те ценности, к которым пришла Европа, пережившая две мировые войны. И именно они, призванные уберечь мир от подобных катастроф, от тоталитаризма, от принижения личности, неприемлемы для Патрушева. Противопоставлять им особую роль национальных традиций — ничтожная по значимости задача: традиционные ценности есть у всех народов.

В патетическом запале Патрушев даже выходит за рамки отдельно взятой страны: «Россия предлагает возведение национального суверенитета, в том числе культурного и духовно-нравственного, в статус величайшей ценности и основы последующего строительства человеческой цивилизации».

Николай Патрушев в своей программной статье вышел далеко за российские границы. Фото: EPA

Что-то похожее мы уже слышали. Во времена СССР в ходу был лозунг: «Коммунизм — светлое будущее всего человечества». Фразеология другая, но стремление противопоставить себя всему миру, а заодно и осчастливить человечество — все то же. Ждем появления новых научных понятий: диалектический суверенитет и научный патриотизм (прилагательные можно менять местами).

А утверждение, что нашему народу демократия чужда, глубоко унижает российских граждан. Это русофобская позиция.

В истории РФ было и вечевое народовластие, и земское самоуправление. Уже на нашей памяти страна совершила судьбоносный рывок от советского тоталитаризма к демократическому устройству, и я рад, что принимал в этом самое активное участие.

Перед голосованием по поправкам произошли важные сдвиги в общественном сознании.

Во-первых, в среде оппозиционеров и гражданских активистов никогда не было такого единодушия в оценке действий власти.

И правые, и левые оппозиционеры признают, что обнуление президентского срока — это узурпация власти.

Тактические расхождения — голосовать против поправок или игнорировать процедуру голосования? — не имеют принципиального значения.

Во-вторых, к этой политической оценке присоединились самые разные люди, никогда раньше не относившие себя к оппозиции.

Такой «пейзаж перед битвой» создала сама власть. Она слишком торопится, выдавая тем самым свою неуверенность и уязвимость. Без всяких оснований она снимает карантинные ограничения. Проводит накануне голосования парад неизвестно для кого — ну не для тех же безымянных ветеранов, которые безмолвно выполняли роль статистов на трибуне. Расклеивает через каждые пять метров плакаты о семейных ценностях и прочих скрепах, включенных в виде поправок в Конституцию. Изобретает разные ноу-хау в виде шатров и лавочек для голосования на улицах и во дворах.

Чем, как не страхом перед последствиями, объясняется все это?

А ручки-то дрожат,

как когда-то дрожали у Геннадия Янаева, возглавившего государственный переворот в августе 1991 года.

На наших глазах происходит самоунижение власти, она самостоятельно выставляет себя на всенародное осмеяние.

Теперь уже неважно, ходили граждане на участок, ставили галочку во дворе или бойкотировали голосование. В глазах здравомыслящих людей обнулился не только прошлый, но и будущий срок президента. Битва за легитимность проиграна.

Силовики избивают участника акции против пенсионной реформы в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

А что ждет нас после битвы?

Атмосфера в стране, накаленная «голосованием», напоминает мне то, что происходило более 30 лет назад. Как и тогда, сейчас появился колоссальный запрос на перемены. Огромное количество людей сознает, что перемены необходимы и неизбежны. Как и в начале 90-х годов, люди выходят с протестом на улицу. И так же, как в то время, сейчас чрезвычайно важно, чтобы протест оставался мирным.

На протяжении всего советского времени писатели-футуристы прогнозировали кровавое развитие событий в случае крушения тоталитарной политической машины. И действительно, трудно было представить мирный переход к демократии и народовластию. Мой друг и коллега по движению «Демократическая Россия» Глеб Якунин, глубоко верующий человек, уповал на Бога. Но я-то знаю, что нам тогда помогло — единство. Даже многие коммунисты, поняв, что страна зашла в тупик, поддержали перемены и объединились с демократами.

Но есть два важных отличия.

Первое.

Тогда в критический момент удалось нейтрализовать силовиков во главе с КГБ — главную опору тоталитарного режима. На улицу вышли сотни тысяч — и силовики отступили.

Сегодня перевес сил пока на стороне тех, кто называет себя наследниками КГБ.

Кордон Росгвардии во время протестных акций в Москве летом 2019 года. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Второе отличие от начала 90-х — раздробленность протеста: позиция общая, но единого фронта нет. Оппозиционные политические структуры: «Яблоко», комитет «НЕТ», «ПАРНАС», «Солидарность», Фонд борьбы с коррупцией Навального, «Гражданская инициатива», либертарианцы — пока не в состоянии объединиться друг с другом и с огромным массивом беспартийных гражданских активистов.

А впереди грандиозная задача — совершить второй этап мирной демократической революции в России, начатой в 90-е годы.

Восстановить через выборы народовластие в стране, как это записано в 1-й главе Конституции РФ. А для того, чтобы их выиграть, надо мирно принудить власть изменить правила, по которым эти выборы проходят. К ним должны быть допущены политические партии и организации всех направлений, за исключением ультрарадикальных. А тут уж без максимального объединения — такого, как 30 лет назад, — не обойтись.

Проекты изменения избирательного законодательства уже разработаны, свои варианты предлагают Движение в защиту прав избирателей «Голос», партия «Яблоко» и другие. Нужно обсудить их, принять общий документ и добиться его исполнения.

До выборов в Госдуму осталось немного времени — чуть больше года. Правозащитные организации готовы инициировать круглый стол для такой работы.

Битва за универсальные ценности будет продолжена.

Лев Пономарев

правозащитник, специально для «Новой»