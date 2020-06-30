 

Собянин назвал бессмысленными попытки голосовать дважды

30.06.2020, 20:16, Новости дня

Пытаться голосовать дважды с помощью онлайн- и очного голосования было бессмысленно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Она добавил, что к участию в онлайн-голосовании не были допущены около 98 тыс. заявителей. Собянин подчеркнул, что система онлайн-голосования надежно защищает личные данные его участников, передает ТАСС.

Сам мэр Москвы принял участие в общероссийском голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию – он выбрал электронный способ волеизъявления, воспользовавшись компьютером, установленным в помещении территориальной избирательной комиссии в «Цифровом деловом пространстве», сообщается на сайте mos.ru.

«Уже видно, что в целом количество людей, которые проголосовали, очень большое. Явка на электронное голосование среди тех, кто подал заявки на участие в нем, тоже высокая, но это уже традиционно для электронных голосований, потому что люди, записываясь на электронное голосование, уже делают первый шаг и проявляют свою волю относительно того, что они хотят таким образом участвовать в голосовании. Завтра главный день голосования, надеюсь, что оно пройдет успешно», – сказал он.

Ранее во вторник сообщалось, что итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции составила 93,01%, было выдано более 1,1 млн бюллетеней.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.



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