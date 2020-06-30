 

Айза Анохина показала залысину на голове, оставшуюся после пластической операции

30.06.2020, 20:09, Разное

Айза Анохина в своем микроблоге в Instagram опубликовала снимок, на котором продемонстрировала залысину на голове. Временная «плешь» осталась у бизнесвумен после пластической операции.
Айза Анохина откровенно делится с подписчиками своими достижениями, ошибками, рассказывает о любви, депрессии, ненависти, а также о косметических процедурах и пластических операциях. Недавно блогер сделала блефаропластику – коррекцию разреза глаз, вскоре после которой продемонстрировала поклонникам ее последствия. Айза Анохина опубликовала снимок, на котором позирует с собранными в хвост волосами, и в области виска можно увидеть небольшую залысину. Бьюти-блогер подчеркнула, она очень ждет момента исчезновения «плеши», однако и это не влияет на ее прекрасное настроение.

Подписчики в комментариях выразили благодарность Анохиной за искренность и открытость, отметив, что именно из-за ее честности они и читают страничку знаменитости. «Восхищаюсь вами», – призналась одна из поклонниц блогера. Однако нашлись и «критики», советующие бизнесвумен не показывать подобные снимки, поскольку они «отталкивают и выглядят некрасиво».



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