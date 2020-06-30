США объявили Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности

30.06.2020, 20:08, Новости дня

Китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE официально объявлены угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, информирует Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC).

В заявлении регулятора говорится, что «угрозой» считаются как материнские, так и дочерние компании и подразделения Huawei и ZTE, передает РИА «Новости».

Уточняется, что они «подпадают под объявленный FCC в ноябре 2019 года запрет на поддержку общих услуг для приобретения оборудования или услуг от компаний, представляющих собой угрозу национальной безопасности [США]».

В заявлении сказано, что деньги из фонда общих услуг FCC на 8,3 млрд долларов «больше нельзя использовать для приобретения, обслуживания, улучшения, модификации и поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых или производимых данными поставщиками».

Глава FCC Аджит Пай заявил, что обе компании связаны с Коммунистической партией и военными Китая, а также обязаны по китайским законам сотрудничать с разведслужбами КНР. По его словам, китайские компании угрожают будущему США, «связанному с 5G».

«Нынешнее решение защитит фонд общих услуг FCC, деньги в который платят посредством пошлин американские потребители и компании в своих телефонных счетах. Фонд не будет использоваться для поддержки этих поставщиков, которые угрожают нашей национальной безопасности», – сообщил Пай.

США внесли Huawei в черный список в 2019 году и до сих пор продолжают ограничивать экспорт американских технологий для китайской компании. Также Госдепартамент США начал кампанию с целью убедить остальные страны в рисках, связанных с использованием телекоммуникационного оборудования Huawei.