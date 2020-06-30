 

Россия покинула тройку главных экспортеров нефти и нефтепродуктов в США

30.06.2020, 20:08, Новости дня

В апреле РФ выпала из тройки главных стран по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты, поставки составили 12,23 млн баррелей, следует из данных управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Основная доля поставок пришлась на нефтепродукты – экспорт нефти составил только 396 тыс. баррелей, передает ТАСС.

В апреле в целом РФ ежесуточно отправляла в США 408 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов. Из них поставки нефти – 13,2 тыс. баррелей в сутки. РФ выбыла по этому показателю из десятки ведущих поставщиков в США, хотя до этого была стабильно на 7-8 месте.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в США в апреле снизился на 28% в годовом выражении.

Третью строчку в рейтинге теперь занимает Саудовская Аравия. Основным поставщиком является Канада, на втором месте – Мексика.

В первом квартале 2020 года РФ оказалась на третьем месте среди стран по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США. Поставки сырья из РФ оказались вдвое больше, чем за этот же период 2019 года.



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