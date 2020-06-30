В Амурской области при пожаре в жилом доме погибли пять человек

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30.06.2020, 20:08, Новости дня

В результате пожара в двухквартирном жилом доме в городе Зея Амурской области погибли пять человек, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Белоусова, 46 поступила вечером во вторник. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

«На месте происшествия пострадал один человек, погибли пятеро – трое мужчин и две женщины. Их личности устанавливаются», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Накануне в 22-этажном доме на Филевском бульваре в Москве произошел пожар, погибли два человека.



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