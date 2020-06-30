Шифф призвал рассмотреть вопрос о новых санкциях против РФ

30.06.2020, 20:06, Новости дня

Соединенным Штатам следует рассмотреть вопрос о новых санкциях против России, нацеленных на сдерживание злонамеренной деятельности Москвы, заявил во вторник высокопоставленный законодатель-демократ после проведенного Белым домом брифинга, посвященного сообщениям о выплатах талибам выплатах со стороны России за убийство американских военнослужащих.

Издание The New York Times утверждает, что президент Трамп в феврале получил от разведки письменную информацию о действиях, в совершении которых подозревается Россия.

Белый дом заявил, что президент Трамп не был лично проинформирован по этому вопросу, но что он решительно и безотлагательно проверит, получал ли он письменную информацию на этот счет.

Конгрессмен Адам Шифф, возглавляющий Комитет по разведке Палаты представителей, заявил, что не должен стремиться умиротворить российского президента Владимира Путина, приглашая его на саммит «Большой семерки», и что Россию, следует, напротив, заставить заплатить за содеянное.

Беседуя с журналистами после брифинга в Белом доме, Шифф сказал, что следует рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России.

Официальные лица из Белого дома провели брифинг для законодателей после того, как в понедельник поделились информацией с республиканцами.

Сообщается, что, как минимум, двое республиканцев заявили о своей обеспокоенности после состоявшейся встречи.