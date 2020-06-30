США призвали Совбез ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

30.06.2020, 20:06, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник призвал Совбез ООН продлить оружейное эмбарго по отношению к Ирану на неопределенное время, подчеркнув, что эта страна не является «ответственной демократией».

Напомним, что срок действия эмбарго истекает в октябре нынешнего года.

Ранее в этом месяце США подготовили проект резолюции по данному вопросу. однако Россия и Китай, обладающие правом вето, дали понять, что выступят против ее принятия.

«Примите ее (резолюцию) не просто от Соединенных Штатов – прислушайтесь к странам в регионе, – заявил Помпео в ходе состоявшегося в режиме видеоконференции заседания Совбеза. – Страны Ближнего Востока – от Израиля до (Персидского) залива – наиболее уязвимые для хищнических действий Ирана – в один голос говорят: “Продлите оружейное эмбарго”.

«На этом совете лежит ответственность – прислушаться к ним», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

Администрация Трампа не раз заявляла, что отменять оружейное эмбарго в отношении Ирана недопустимо.

«Иран не является ответственной демократией, – подобно Австралии или Индии», – сказал Помпео в ходе заседания Совбеза ООН.