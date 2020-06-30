Мнение: Реформа Конституции, рой истребителей и полная цифровизация Майкрософт

30.06.2020, 20:05, Разное

1. На Руксперте вышла статья про реформу Конституции России. Если вы ещё не проголосовали, но собираетесь это сделать, то самое время изучить список поправок, которые подробно приведены в статье:

https://ruxpert.ru/Реформа_Конституции_России

Вне зависимости от того, как вы относитесь к этой реформе, нынешнее голосование – весьма интересный опыт. То, что оно проводится в условиях эпидемии, это ещё не так важно – всё равно в летний период россияне слабо соблюдают ограничения.

А вот проведение голосования на протяжении нескольких дней, с заходами во дворы и квартиры граждан – это значимое изменение по сравнению с прошлыми выборами и референдумами в России. Вероятно, такое голосование обходится значительно дороже в плане организации, но зато позволяет заметно поднять явку.

2. Беспилотные технологии в России выходят на новый уровень:

https://rg.ru/2020/06/28/roj-rossijskih-istrebitelej-su-35-otrabotal-informacionnoe-vzaimodejstvie.html

Россия провела эксперимент по применению “роя” истребителей Су-35 под управлением самолета 5-го поколения Су-57. В таком боевом порядке идет непрерывный информационный обмен в режиме реального времени.

“Информационно-управляющая система каждого самолета автоматически обрабатывает данные как собственных датчиков, так и датчиков других бортов. Такой принцип взаимодействия существенно повышает эффективность выполнения боевых задач”, – со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе пишет ТАСС.

3. Ещё одно последствие коронавируса – корпорация Майкрософт решила полностью уйти онлайн:

https://lenta.ru/news/2020/06/26/microsoft/

Технологическая компания Microsoft объявила о закрытии своих магазинов по всему миру. Теперь корпорация будет продавать свои товары и услуги только онлайн. Об этом сообщается на официальном сайте Microsoft.

Сейчас корпорация имеет 82 торговых точки, 73 из которых находятся в США, а остальные — в Канаде, Великобритании, Австралии и Пуэрто-Рико. Однако из них открытыми остаются пункты розничной торговли в корпоративных центрах компании Microsoft Experience Center в Нью-Йорке, Лондоне, Сиднее и Редмонде.

«Мы благодарны покупателям магазинов Microsoft, и с нетерпением ждем возможности оказывать им услуги онлайн», — говорится в сообщении. В компании также отметили, что на фоне эпидемии коронавируса квалифицированные специалисты Microsoft доказали, что могут успешно оказывать услуги и без личного контакта с клиентом. При этом руководство не планирует сокращать штат сотрудников.

82 торговых точки – это совсем немного для такого гиганта, как Майкрософт. Тем не менее всё идёт к тому, что в ближайшие годы будут уходить в онлайн и все остальные магазины, в которые ходят по делу, а не для того, чтобы получить удовольствие от шоппинга.